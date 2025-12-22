Dacă nu aveţi încă un plan făcut pentru sărbătorile de iarnă şi vă gândiţi la o plimbare într-un loc inedit, venim noi cu o recomandare - casa cu susul în jos din judeţul Sibiu. La mai puţin de 300 de kilometri de Bucureşti găsiţi un parc de distracţii şi o mini grădină zoologică, unde cei mici se pot distra pe cinste. Iar în perioada sărbătorilor, proprietarii îi aşteaptă pe turişti cu o mulţime de surprize.

Suntem pe Valea Avrigului, la doar 30 de kilometri de Sibiu, într-un loc cu totul special - casa cu susul în jos.

Nu e persoană, indiferent de vârstă, care să treacă pragul casei întoarse şi să nu rămână mută de uimire - calci pe tavan, şi iei cina pe podea. Şi în mod evident... magia Crăciunului se simte din plin, indiferent de gravitaţie.

"Ameţitor, nu e normal cum ar veni. E superb oricum, merită. Am făcut şi fotografii, am filmat să avem amintiri frumoase".

"Foarte frumos, superb! O zonă foarte frumoasă. Totul e cu susul în jos. Exact ca în filme", spun turiştii.

Totul este gândit în detaliu şi pentru a fi o experienţă completă. Aici, vizitatorii găsesc spaţii de distracţii sau o mini grădină zoologică, unde cei mici se joacă în parc, interacţionează cu animalele ori patinează.

"Am deschis un patinoar cu un loc de joacă foarte interesant pe gheaţă şi anume Ice Stock. Se pot bucura de alpacale, căpriţe pitice, iepuraşi, unde intră înăuntru, pune mâna pe ei. E interacţiunea între om şi animal", spune Adrian Onţică, manager complex.

În perioada sărbătorilor de iarnă, proprietarii spaţiului de agrement îi aşteaptă pe turişti cu o mulţime de surprize - de la concerte de colinde, degustări de vin sau ospăţ cu bucate tradiţionale şi până la decoruri spectaculoase. Preţurile sunt pentru toate buzunarele, iar copiii sub trei ani au gratuitate.

