10 noiembrie, Sfântul Cuvios Mucenic Visarion. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox 

Marţi, 10 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici este prăznuit pe 10 noiembrie - doxologia.ro

Canonizarea părintelui arhimandrit Visarion Toia, stareţul Mănăstirii Lainici, a fost aprobată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în zilele de 11-12 iulie 2024.

Conform crestinortodox.ro, Sfântul Cuvios Visarion s-a bucurat de formarea duhovnicească în Mănăstirea Frăsinei, unde i-a avut ca povăţuitori pe stareţul Porfirie Bucurescu (unul dintre cei mai renumiţi stareţi isihaşti, care a condus mănăstirea între 1898 şi 1927 si pe Episcopul mărturisitor Gherasim Saffirin (retras de la Roman în Frăsinei în perioada 1911-1922).