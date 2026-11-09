10 noiembrie, Sfântul Cuvios Mucenic Visarion. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici este prăznuit pe 10 noiembrie - doxologia.ro
Marţi, 10 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Canonizarea părintelui arhimandrit Visarion Toia, stareţul Mănăstirii Lainici, a fost aprobată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în zilele de 11-12 iulie 2024.
Conform crestinortodox.ro, Sfântul Cuvios Visarion s-a bucurat de formarea duhovnicească în Mănăstirea Frăsinei, unde i-a avut ca povăţuitori pe stareţul Porfirie Bucurescu (unul dintre cei mai renumiţi stareţi isihaşti, care a condus mănăstirea între 1898 şi 1927 si pe Episcopul mărturisitor Gherasim Saffirin (retras de la Roman în Frăsinei în perioada 1911-1922).
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