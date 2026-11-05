Evenimente în Bucureşti, vineri 6 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 6 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Vineri, 6 noiembrie, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul dintre România şi Tonga - Facebook/Rugby Romania

Vineri, 6 noiembrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 6 noiembrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 6 noiembrie 2026

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, cu piese precum "Trei nurori, trei iezi și o punguță", la Teatrul Amzei, sau "Pinocchio", la Teatrul Ion Creangă.

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De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Măcel", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Ferma animalelor", la Teatrul Mic - Sala Atelier, "Funeralii fericite", la FF Theatre, "Schema secolului", la Teatrul Elisabeta, "American Buffalo", la Teatrul de Artă, "Umami", la Teatrul Dramaturgilor Români, sau "Cuvântul progres rostit de mama suna teribil de fals", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio.

Concerte în Bucureşti, vineri 6 noiembrie 2026

Trupa Lucifer’s Child susţine un concert în Encore Club, de la ora 19.00. Pianistul Horia Mihail susţine un concert, alături de Orchestra Naţională Radio, la Sala Radio, de la ora 19.00.

La Clubul Ţăranului Român, de la ora 19.00 are loc un concert de muzică lăutărească.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 6 noiembrie 2026

De la ora 17.00, în Sala Agronomia se joacă meciul de baschet feminin dintre CS Agronomia Bucureşti şi Sepsi SIC Sfântu Gheorghe. De la ora 16.00, în Sala Gabriela Szabo se joacă meciul de volei feminin dintre CSO Voluntari şi CSM Constanţa.

De la ora 18.30, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul internaţional de rugby dintre România şi Tonga.