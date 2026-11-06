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7 noiembrie, Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina sunt prăznuiţi pe 7 noiembrie Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina sunt prăznuiţi pe 7 noiembrie - crestinortodox.ro
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.11.2026, 13:48 | Modificat la 06.11.2026, 13:53

Vineri, 7 noiembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina s-au nevoit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Mucenic Ieron, unul dintre aceştia, s-a născut în Tyana Capadociei, într-o familie creştină. 

Refuzând să intre în serviciul militar şi alungându-i pe cei trimişi să îl recruteze, deoarece nu voia să-şi părăsească mama, care era oarbă, şi pentru că nu dorea să aducă jertfe idolilor, precum li se impunea militarilor, acesta a fost arestat împreună cu alţi creştini. Toţi au mărturisit până la sânge credinţa lor în Hristos, afară de unul, Victor, rudă a lui Ieron, care s-a lepădat de Hristos.

Iată numele celor care, împreună cu Ieron, au primit moarte mucenicească la anul 298: Isihie, Nicandru, Athanasie, Mamas, Varahia, Callinic, Theoghen, Nikon, Longhin, Theodor, Valerius, Xanthius, Theodul, Callimah, Eugen, Theodoh, Ostrichius, Epifanie, Maximian, Duchitius, Claudian, Theofil, Gigantius, Dorotei, Theodot, Castrichius, Anicletus, Themilius, Eutihie, Ilarion, Diodotus şi Amonitus.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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