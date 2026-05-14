15 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 15 mai de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 15 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 15 mai

Pe 15 mai 392, Împăratul Valentinian al II-lea este asasinat în timp ce avansa spre Galia împotriva uzurpatorului franc Arbogast. Este găsit spânzurat la reședința sa de la Viena. Pe 15 mai 1536, Anne Boleyn, regina Angliei, este judecată la Londra sub acuzația de trădare, adulter și incest. Este condamnată la moarte de un juriu special selectat. Pe 15 mai 1648 se semnează Pacea Westfalică prin care s-a pus capăt Războiului de Treizeci de Ani. Pe 15 mai 1701 începe Războiul Succesiunii Spaniole. Pe 15 mai 1718 a fost patentată prima mitralieră din lume de către James Puckle, un avocat din Londra. Pe 15 mai 1756 începe Războiul de Șapte Ani, când Anglia declară război Franței. Pe 15 mai 1796, medicul englez Edward Jenner administrează pentru prima oară în istorie vaccinul contra variolei. Pe 15 mai 1800, Regele George al III-lea al Regatului Unit supraviețuiește tentativei de asasinat a lui James Hadfield, de la Teatrul Regal din Londra. Ulterior, Hadfield este achitat pe motiv de nebunie.

Pe 15 mai 1842 înregistrăm debutul literar al lui Dimitrie Bolintineanu, în "Curierul de ambe sexe", condus de Ion Heliade Rădulescu, cu poezia "O fată tânară pe patul morții". Pe 15 mai 1848, Adunarea de la Blaj proclamă națiunea română din Transilvania drept egală cu celelalte națiuni din Marele Principat, protestează împotriva iminentei uniri a Transilvaniei cu Ungaria și afirmă fidelitatea românilor din Transilvania față de împăratul de la Viena. Pe 15 mai 1861 s-a înființat, la București, prima școală românească de medicină veterinară. Pe 15 mai 1928, Mickey Mouse și Minnie Mouse apar pentru prima dată în filmul "Plane Crazy", de Walt Disney. Pe 15 mai 1940, ciorapii din nylon au fost pentru prima dată puși în vânzare, în Statele Unite ale Americii. Pe 15 mai 1940, în Al Doilea Război Mondial, după lupte grele, trupele olandeze slab pregătite și slab echipate se predau Germaniei, marcând începutul celor cinci ani de ocupație. Pe 15 mai 1943, Stalin dizolvă Cominternul. Pe 15 mai 1945, bătălia finală din cel de-Al Doilea Război Mondial, în Europa, are loc în Slovenia, la Prevalje. Pe 15 mai 1991, președintele François Mitterrand a numit-o în funcția de prim-ministru pe Édith Cresson, prima femeie care a deținut această funcție în Franța. Pe 15 mai 2017, sculptura din bronz "Muza adormită", a lui Constantin Brâncuși, s-a vândut la New York, la Casa de licitații Christie's, cu suma de 57,3 milioane de dolari, un record pentru Brâncuși. Pe 15 mai 2018, lucrarea "La Jeune Fille Sophistiquée" ("Tânăra fată sofisticată") a lui Constantin Brâncuși s-a vândut la Casa de licitații Christie’s din New York cu suma de 71 de milioane de dolari, stabilind un nou record pentru artistul român.

Nașteri pe 15 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 15 mai, de la compozitorul italian Claudio Monteverdi, născut pe 15 mai 1567, sau pictorul român Nicolae Grigorescu, născut pe 15 mai 1838, şi până la fizicianul francez Pierre Curie, născut pe 15 mai 1859, sau romancierul şi dramaturgul rus Mihail Bulgakov, născut pe 15 mai 1891.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 15 mai s-au născut personalităţi precum dramaturgul elveţian Max Frisch, născut pe 15 mai 1911, politiciana americană Madeleine Albright, născută pe 15 mai 1937, fotbalistul român Gino Iorgulescu, născut pe 15 mai 1956, sau tenismenul britanic Andy Murray, născut pe 15 mai 1987.

Decese pe 15 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 15 mai. Dintre acestea amintim pe poeta americană Emily Dickinson, decedată pe 15 mai 1886, pictorul american Edward Hopper, decedat pe 15 mai 1967, sau fizicianul american Willis Lamb, decedat pe 15 mai 2008.

România i-a pierdut într-o zi de 15 mai, printre alţii, pe Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei și al Țării Românești, primul domn al Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești și al statului național România, decedat pe 15 mai 1873, medicul Gheorghe Marinescu, decedat pe 15 mai 1938, sau comentatorul sportiv Cristian Țopescu, decedat pe 15 mai 2018.

