Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3 privind mai multe angajări şi promovări în Poliţia locală

Procurorii DNA fac percheziții joi la Primăria Sectorului 3, într-un dosar care vizează suspiciuni de abuz în serviciu în legătură cu angajări de personal. Descinderile au loc atât la sediul instituției, cât și la viceprimar și la Poliția Locală Sector 3. Anchetatorii verifică modul în care ar fi fost făcute mai multe angajări şi promovări de personal.

de Nicu Tatu

la 14.05.2026 , 13:20
Potrivit unor surse judiciare, ancheta îi vizează atât pe unii funcționari ai Primăriei Sector 3, cât și persoane din cadrul Poliției Locale Sector 3, inclusiv din zona de conducere. Verificările ar avea legătură cu modul în care au fost organizate concursuri și promovări pentru anumite funcții din Poliția Locală.

Perchezițiile au loc în birourile unor angajați ai primăriei care ar fi făcut parte din comisiile de concurs. Anchetatorii urmăresc documente și probe privind presupuse favorizări sau încălcări ale procedurilor legale în procesul de recrutare și avansare.

Ancheta se află în faza preliminară, fiind deschis dosar in rem.

politia locala sector 3 angajari promovari
