Evenimente în Bucureşti, joi 14 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Joi, 14 mai 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 14 mai 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 14 mai

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Centrul Central", la Teatrul de Comedie - Sala Nouă, "Ulciorul sfărâmat", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, sau "Ellen Babić", la Teatrul Mic - Sala Studio.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Roșu Direct (scene de la marginea fotbalului)", la Teatrul Masca, "Lozul cel mare", la Teatrul Evreiesc de Stat, "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Așteptându-l pe Ulise", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, sau "Opera de trei parale", la Teatrul Naţional Bucureşti, în timp ce de la ora 19.30 se joacă piesa "Vizitatorul", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin.

Concerte în Bucureşti, joi 14 mai

De la ora 19.00, Jul Baldovin susţine un concert în The Coffee Shop Constituţiei, alături de invitaţi speciali. Alice Sonia-Michael lansează albumul "Seconds of Silence" prin intermediul unui concert susţinut în Club Control, de la ora 19.00.

Sunwook Kim susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00. Omu Gnom susţine un concert aniversar în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00. Maria Răducanu & Soul Serenade susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 20.00. Trupa Vama susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, joi 14 mai

La Palatul Şuţu puteţi vizita, în continuare, expoziţii precum "Între realismul socialist și comunismul național" sau "Ceramică românească modernă din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici".

La Art Safari puteţi vizita expoziţii precum "Vermont și farmecul Belle Époque", "R: Eminescu. Poetul rațional" sau "Felix Aftene. Jurnal".

