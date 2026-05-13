14 mai, Sfântul Mucenic Isidor. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 14 mai, este prăznuit Sfântul Mucenic Isidor, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Isidor s-a născut în Alexandria şi a fost conducător în armata Împăratului Deciu (249-251). Conform crestinortodox.ro, ostaşul Iuliu este cel care îi vesteşte comandantului armatei că Isidor este creştin.

Lui Isidor i s-a cerut să renunţe la credinţa creştină şi să jertfească idolilor. Refuză, motiv pentru care i se taie limba. În chip miraculos, chiar fără limbă, Isidor Îl mărturisea pe Hristos.

Isidor a fost condamnat la moarte în 251. A primit cununa muceniciei prin tăierea capului. Trupul mucenicului Isidor a fost luat pe ascuns de prietenul său, Antonie, şi îngropat la marginea oraşului.

Mironia, o creştină bogată din Efes, l-a mutat într-un alt loc, iar după oprirea persecuţiei lui Deciu, aceasta a construit o biserică peste moaştele mucenicului Isidor.

