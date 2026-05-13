14 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Evenimente petrecute pe 14 mai

Pe 14 mai 964, Papa Ioan al XII-lea este ucis. Ar fi fost ucis de soțul unei amante. Pe 14 mai 1509, în Bătălia de la Agnadello, forțele franceze înving armatele Republicii Veneția. Pe 14 mai 1610, Henric al IV-lea al Franței a fost înjunghiat mortal de un fanatic catolic, François Ravaillac, și a fost succedat la tron de fiul său, Ludovic al XIII-lea. Pe 14 mai 1643, Regele Ludovic al XIII-lea este succedat de fiul său în vârstă de patru ani, Ludovic al XIV-lea. În timpul minoratului regelui, regența este asigurată de mama acestuia, Ana de Austria. Pe 14 mai 1796, medicul englez Edward Jenner îi administrează lui James Phipps, în vârstă de opt ani, primul vaccin împotriva variolei, folosind un ser pe care l-a dezvoltat din virusul variolei bovine. Pe 14 mai 1870 s-a desfășurat primul meci de rugby din Noua Zeelandă, între Nelson Football Club și Nelson College. Pe 14 mai 1900 încep Jocurile Olimpice de vară de la Paris. Pentru prima oară au participat și femei.

Pe 14 mai 1939, fetița peruană Lina Medina, în vârstă de cinci ani, devine cea mai tânără mamă din lume. Pe 14 mai 1940, în Al Doilea Război Mondial, aviația germană bombardează orașul Rotterdam, care este distrus aproape complet. Pe 14 mai 1940, în Al Doilea Război Mondial, Țările de Jos capitulează în fața Germaniei naziste. Pe 14 mai 1948, evreii din Palestina și-au declarat independența formând statul Israel. Pe 14 mai 1948 s-a înființat clubul sportiv FC Dinamo București. Pe 14 mai 1955 a fost semnat "Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală" ("Tratatul de la Varșovia") între Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică. Pe 14 mai 1962, pretendentul la tronul spaniol, Juan Carlos, și Prințesa Sofia a Greciei se căsătoresc la Atena. Pe 14 mai 1968 vizita oficială în România a președintelui Republicii Franceze, Generalul Charles de Gaulle. Pe 14 mai 1981 înregistrăm primul zbor al unui român în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu, cu nava Soiuz–40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute, activitatea spațială desfășurându–se la bordul stației orbitale "Saliut 6". Pe 14 mai 1998 este inaugurat primul hotel de cinci stele din România, Athénée Palace Hilton – București, construit în 1914 și extins în 1936 și 1965.

Nașteri pe 14 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 14 mai, de la Împăratul Roman Carol al IV-lea, născut pe 14 mai 1316, şi până la regizorul american George Lucas, născut pe 14 mai 1944.

Tot într-o zi de 14 mai s-au născut şi personalităţi precum fotbalistul român Florea Dumitrache, născut pe 14 mai 1948, cântăreţul francez Patrick Bruel, născut pe 14 mai 1959, fotbalistul român Marcel Coraş, născut pe 14 mai 1959, actriţa australiană Cate Blanchett, născută pe 14 mai 1969, fotbalistul român Tibor Selymes, născut pe 14 mai 1970, sau regizoarea americană Sofia Coppola, născută pe 14 mai 1971.

Decese pe 14 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 14 mai. Dintre acestea amintim pe Papa Ioan al XII-lea, decedat pe 14 mai 964, Regele Henric al IV-lea al Franței, decedat pe 14 mai 1610, Regele Ludovic al XIII-lea al Franței, decedat pe 14 mai 1643, actriţa americană Rita Hayworth, decedată pe 14 mai 1987, cântăreţul american Frank Sinatra, decedat pe 14 mai 1998, sau cântăreţul american B. B. King, decedat pe 14 mai 2015.

Tot într-o zi de 14 mai şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum romancierul român Camil Petrescu, decedat pe 14 mai 1957, şi actriţele române Victoria Mierlescu, decedată pe 14 mai 1992, şi Tatiana Iekel, decedată pe 14 mai 2017.

