Piteștiul a devenit marți, 12 mai, centrul unei acțiuni de amploare dedicate siguranței tinerilor, odată cu noua etapă a campaniei naționale antidrog „Conștient, nu dependent”. Evenimentul, organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României la Hotel Ramada, a reunit într-o singură zi peste 1.000 de participanți, într-un efort comun de a ridica un scut de protecție în fața unui fenomen care afectează vârste tot mai fragede: consumul de substanțe interzise.

Avertisment înainte de sezonul festivalurilor: campania antidrog „Conștient, nu dependent” ajunge la Pitești

Acțiunea a fost structurată în două sesiuni, adaptate nevoilor fiecărui public. La prânz, sala de evenimente a devenit neîncăpătoare pentru sute de elevi care au participat la un dialog direct și fără filtre despre riscurile reale ale drogurilor. Adolescentii au interacționat cu Cătălin Țone, expert antidrog și una dintre cele mai autoritare voci din acest domeniu. Acesta a demontat miturile legate de „substanțele recreative” și a prezentat realitatea dură a străzii, explicând cum o singură decizie greșită poate compromite definitiv un viitor promițător.

Cea de-a doua parte a zilei a fost rezervată adulților: sute de părinți și profesori au venit să afle cum pot gestiona această amenințare. Alături de expertul antidrog, psihologul Gabriela Maalouf, reprezentant al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a abordat latura emoțională a problemei. Ea le-a explicat părinților mecanismele psihologice din spatele consumului, precum nevoia de apartenență sau anxietatea, oferindu-le indicii clare pentru identificarea semnelor timpurii ale consumului și soluții de comunicare pentru a menține un dialog deschis cu copiii lor.

Momentul ales pentru această intervenție la Pitești a fost unul strategic. Odată cu apropierea sezonului estival și a marilor festivaluri de muzică, tinerii urmează să intre într-o perioadă de libertate crescută, unde tentațiile sunt mult mai accesibile. Mesajul experților a fost unul de maximă vigilență: în contextul în care statisticile europene arată că vârsta de debut a scăzut sub 13 ani, iar unul din zece liceeni români a experimentat deja consumul de droguri, prevenția nu mai poate fi tratată ca un subiect opțional.

Participanții au plecat de la întâlnire cu informații aplicate. S-a discutat despre creșterea alarmantă a consumului de substanțe noi psihoactive și despre dublarea cazurilor de urgențe medicale, date care subliniază urgența unor astfel de campanii. Prin această acțiune, campania națională antidrog „Conștient, nu dependent” și-a reconfirmat rolul de rețea națională de sprijin, demonstrând că doar prin colaborarea strânsă între specialiști, școală și familie, comunitatea poate deveni cu adevărat responsabilă și pregătită să își protejeze tinerii.

