17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Luni, 17 august 2026, este prăznuit Sfântul Gheorghe Pelerinul, sfânt cu care, în general, oamenii sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Gheorghe Pelerinul este prăznuit pe 17 august - doxologia.ro

Originar din satul transilvănean Şugag, Gheorghe Lazăr s-a născut în 1846, într-o familie de oameni muncitori. Conform crestinortodox.ro, părinţii l-au căsătorit la vârsta de 24 de ani, Dumnezeu dăruindu-i o familie cu cinci copii. Îndeletnicirea lui era creşterea vitelor.

În familie ducea o viaţă creştinească aleasă în muncă cinstită, în post şi milostenie. Citea Psaltirea zilnic, iar noaptea se ruga în grădină. Chipul său era totdeauna senin, în pofida numeroaselor griji şi nevoi materiale pe care le presupune viaţa de familie.