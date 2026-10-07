Momentul în care nava cu cereale este lovită în Marea Neagră, surprins de camerele de la bord

Noi imagini surprind momentul în care nava de marfă Royad Mammadov a fost lovită de drone, luni, în Marea Neagră. Vasul, încărcat cu cereale, plecase din portul ucrainean Izmail și se îndrepta spre Italia. Nava a fost cuprinsă de flăcări și s-a scufundat, iar doi membri ai echipajului au murit.

Exploziile au fost surpinse chiar de camerele de supravghere aflate la bordul navei. În alte imagini filmate de membrii echipajului se văd urmările exploziei.

Atacul a avut loc în zona economică exclusivă a României, în apropierea platformei petroliere Pescăruș. Alerta a fost dată de un marinar aflat pe platformă, care a observat fumul ridicat deasupra navei.

Potrivit informațiilor prezentate după incident, mai multe dispozitive au lovit nava, inclusiv din aer și din apă. În urma exploziilor, la bord a izbucnit un incendiu, iar vasul a început să ia apă și să se încline.

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Operațiunea de salvare s-a desfășurat contracronometru. Unsprezece membri ai echipajului s-au aruncat în apă pentru a scăpa de incendiul de la bord și au fost recuperați de echipele de intervenție. Trei marinari, cu vârste de 22, 23 și 50 de ani, au fost răniți și transportați cu un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne la un spital din Constanța.

Căpitanul navei și bucătarul au murit în urma atacului. Echipajul era format din marinari indieni și azeri.

Nava Royad Mammadov transporta cereale și plecase din Izmail, unul dintre principalele porturi ucrainene de la Dunăre, cu destinația Italia. După atac, vasul s-a scufundat în Marea Neagră.