Shakira şi Pique au ajuns din nou la tribunal: copiii ar fi călătorit prea des de la Miami la Barcelona

Shakira şi fostul ei partener, fostul fotbalist spaniol Gerard Pique, s-au prezentat marţi la un tribunal din Barcelona pentru a discuta despre modificarea programului de vizitare a celor doi fii ai lor, condiţii stabilite în urma separării lor din 2022, a anunţat echipa juridică a vedetei columbiene, informează AFP.

Shakira, care susţine în prezent concerte la Madrid, a solicitat reducerea numărului de călătorii pe care copiii săi le efectuează între Miami, unde locuiesc alături de ea, şi Barcelona, unde locuieşte tatăl lor, pentru a le "proteja bunăstarea emoţională, fizică şi şcolară", au explicat reprezentanţii săi legali într-un comunicat.

Prin urmare, ea propune ca Gerard Pique să meargă la Miami în timpul vacanţei, astfel încât copiii să îşi poată "menţine rutina pentru mai mult timp", au susţinut aceştia.

Prin această solicitare, cântăreaţa "nu intenţionează să reducă timpul pe care copiii îl petrec alături de tatăl lor", se precizează din aceeaşi sursă.

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Shakira şi Pique şi-au făcut publică relaţia în 2011. Ulterior, din relaţia lor au rezultat doi copii, Milan şi Sasha, născuţi în 2013 şi 2015. După mai bine de un deceniu împreună, cuplul şi-a anunţat public despărţirea în iunie 2022.

Câteva luni mai târziu, ei au ajuns la o înţelegere privind custodia copiilor, în urma căreia vedeta columbiană a părăsit Barcelona pentru a se stabili cu aceştia la Miami.

Gerard Pique, câştigător al Cupei Mondiale din 2010 cu Spania, are la dispoziţie câteva zile pe lună, precum şi perioade de vacanţă, pe care să le petreacă alături de cei doi fii ai săi.

Shakira, în vârstă de 49 de ani, îşi încheie turneul mondial la Madrid cu o serie de 13 concerte, până pe 12 octombrie.

În februarie 2025, vedeta columbiană a dat startul unui turneu intitulat "Las mujeres ya no lloran" ("Femeile nu mai plâng"), care include piese ce evocă despărţirea sa de Gerard Pique, şi care a câştigat un premiu Grammy.