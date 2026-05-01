2 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 2 mai de-a lungul timpului.
Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.
Iar ziua de 2 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.
Evenimente petrecute pe 2 mai
Pe 2 mai 74 înregistrăm sinuciderea iudeilor din Cetatea Masada şi intrarea armatelor romane în "cetatea morților". Pe 2 mai 1536, Regina Anne Boleyn a Angliei, a doua soție a Regelui Henric al VIII-lea, este arestată și închisă sub acuzația de adulter, incest, trădare și vrăjitorie. Pe 2 mai 1874, Karl May este eliberat din Închisoarea Waldheim, unde a ispășit o condamnare la închisoare pentru vagabondaj.
Pe 2 mai 1945, oficialii Uniunii Sovietice au anunțat căderea Berlinului. Generalul Helmuth Weidling semnează predarea Berlinului către Armata Roșie, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Pe 2 mai 1989, Ungaria și-a deschis frontiera cu Austria și a început demontarea gardului de sârmă ghimpată de la Hegyeshalom. Începutul căderii Cortinei de Fier. Pe 2 mai 1997, în urma victoriei sale din ziua precedentă, Tony Blair este învestit ca prim-ministru al Marii Britanii. Pe 2 mai 2011, teroristul Osama bin Laden este ucis de către membrii unor forțe speciale americane din Abbottabad, Pakistan, în cursul operațiunii cu numele de cod Operațiunea Neptune Spear. Pe 2 mai 2012, o versiune pastel a tabloului "Țipătul", de pictorul norvegian Edvard Munch, se vinde cu 120 de milioane de dolari, într-o licitație din New York, stabilind un nou record mondial pentru o operă de artă la licitație.
Nașteri pe 2 mai
O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi 2 mai, de la Împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei, născută pe 2 mai 1729, sau poetul german Friedrich Leopold von Hardenberg Novalis, născut pe 2 mai 1772, şi până la scriitorul britanic Jerome K. Jerome, născut pe 2 mai 1859, sau fotbalistul spaniol Luis Suárez, născut pe 2 mai 1935.
Mai spre zilele noastre, într-o zi de 2 mai s-au născut personalităţi precum Jacques Rogge, președinte al CIO, născut pe 2 mai 1942, caricaturistul şi jurnalistul român Octavian Andronic, născut pe 2 mai 1946, designerul italian Donatella Versace, născută pe 2 mai 1955, actorul american Dwayne The Rock Johnson, născut pe 2 mai 1972, sau fotbalistul englez David Beckham, născut pe 2 mai 1975.
Decese pe 2 mai
O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 2 mai. Dintre acestea amintim pe pictorul italian Leonardo da Vinci, decedat pe 2 mai 1519, oficialul nazist german Martin Bormann, decedat pe 2 mai 1945, politicianul german Franz von Papen, decedat pe 2 mai 1969, J. Edgar Hoover, primul director al FBI, decedat pe 2 mai 1972, actorul britanic Oliver Reed, decedat pe 2 mai 1999, sau Osama bin Laden, fondator și lider al grupării teroriste Al-Qaida, decedat pe 2 mai 2011.
România i-a pierdut într-o zi de 2 mai, printre alţii, pe istoricul şi publicistul George Barițiu, decedat pe 2 mai 1893, poetul şi publicistul George Ranetti, decedat pe 2 mai 1928, poetul George Țărnea, decedat pe 2 mai 2003, sau actriţa Ilinca Tomoroveanu, decedată pe 2 mai 2019.
