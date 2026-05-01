2 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Evenimente petrecute pe 2 mai

Articolul continuă după reclamă

Pe 2 mai 74 înregistrăm sinuciderea iudeilor din Cetatea Masada şi intrarea armatelor romane în "cetatea morților". Pe 2 mai 1536, Regina Anne Boleyn a Angliei, a doua soție a Regelui Henric al VIII-lea, este arestată și închisă sub acuzația de adulter, incest, trădare și vrăjitorie. Pe 2 mai 1874, Karl May este eliberat din Închisoarea Waldheim, unde a ispășit o condamnare la închisoare pentru vagabondaj.

Pe 2 mai 1945, oficialii Uniunii Sovietice au anunțat căderea Berlinului. Generalul Helmuth Weidling semnează predarea Berlinului către Armata Roșie, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Pe 2 mai 1989, Ungaria și-a deschis frontiera cu Austria și a început demontarea gardului de sârmă ghimpată de la Hegyeshalom. Începutul căderii Cortinei de Fier. Pe 2 mai 1997, în urma victoriei sale din ziua precedentă, Tony Blair este învestit ca prim-ministru al Marii Britanii. Pe 2 mai 2011, teroristul Osama bin Laden este ucis de către membrii unor forțe speciale americane din Abbottabad, Pakistan, în cursul operațiunii cu numele de cod Operațiunea Neptune Spear. Pe 2 mai 2012, o versiune pastel a tabloului "Țipătul", de pictorul norvegian Edvard Munch, se vinde cu 120 de milioane de dolari, într-o licitație din New York, stabilind un nou record mondial pentru o operă de artă la licitație.

Nașteri pe 2 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi 2 mai, de la Împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei, născută pe 2 mai 1729, sau poetul german Friedrich Leopold von Hardenberg Novalis, născut pe 2 mai 1772, şi până la scriitorul britanic Jerome K. Jerome, născut pe 2 mai 1859, sau fotbalistul spaniol Luis Suárez, născut pe 2 mai 1935.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 2 mai s-au născut personalităţi precum Jacques Rogge, președinte al CIO, născut pe 2 mai 1942, caricaturistul şi jurnalistul român Octavian Andronic, născut pe 2 mai 1946, designerul italian Donatella Versace, născută pe 2 mai 1955, actorul american Dwayne The Rock Johnson, născut pe 2 mai 1972, sau fotbalistul englez David Beckham, născut pe 2 mai 1975.

Decese pe 2 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 2 mai. Dintre acestea amintim pe pictorul italian Leonardo da Vinci, decedat pe 2 mai 1519, oficialul nazist german Martin Bormann, decedat pe 2 mai 1945, politicianul german Franz von Papen, decedat pe 2 mai 1969, J. Edgar Hoover, primul director al FBI, decedat pe 2 mai 1972, actorul britanic Oliver Reed, decedat pe 2 mai 1999, sau Osama bin Laden, fondator și lider al grupării teroriste Al-Qaida, decedat pe 2 mai 2011.

România i-a pierdut într-o zi de 2 mai, printre alţii, pe istoricul şi publicistul George Barițiu, decedat pe 2 mai 1893, poetul şi publicistul George Ranetti, decedat pe 2 mai 1928, poetul George Țărnea, decedat pe 2 mai 2003, sau actriţa Ilinca Tomoroveanu, decedată pe 2 mai 2019.

Întrebarea zilei Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰