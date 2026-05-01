Video Şofer băut, urmărit cu elicopterul. A fost blocat pe A2, în timp ce se îndrepta spre Vama Veche

Un tânăr de 19 ani din București a fost blocat de polițiști pe autostrada A2, după ce a condus haotic și a refuzat să oprească la semnalele agenților. Incidentul s-a petrecut vineri dimineață, în timp ce acesta se îndrepta spre Vama Veche. Şoferul era băut şi a fost monitorizat dintr-un elicopter al IGAv.

de Nicu Tatu

la 01.05.2026 , 13:01

Potrivit IPJ Constanța, șoferul a fost observat inițial circulând haotic pe sensul către Constanța, iar polițiștii din Medgidia au intervenit după un apel la 112. Echipajele au încercat să-l oprească la kilometrul 193, însă acesta și-a continuat deplasarea în viteză.

În urmărire a fost implicat și un elicopter al IGAv, care a transmis în timp real informații despre traseul mașinii, ajutând la coordonarea intervenției de la sol.

Autoturismul a fost oprit în cele din urmă la kilometrul 196. La volan se afla un tânăr de 19 ani, singur în mașină, care a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

