Oficial, preşedintele Nicuşor Dan joacă rolul "mediatorului" neutru şi echidistant în războiul politic dintre PSD-AUR şi premierul Ilie Bolojan. Neoficial, în anumite cercuri nu mai e "mediatorul", ci "mediatorul roșu". SURSE Observator spun că şeful statului susţine din umbră planul PSD pentru debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Preşedintele vrea să păstreze PSD la guvernare şi să instaleze un premier mai flexibil în relaţia cu social-democrații.

Iunie 2025. Palatul Cotroceni. Nicuşor Dan anunţă desemnarea lui Ilie Bolojan în funcţia de premier.

"Este persoana cea mai potrivită să facă ajustările necesare. Ştie să reducă şi să eficientizeze cheltuielile Statului. Va avea în mine un partener", spune președintele proaspăt ales.

La nici un an distanţă de la acel moment, Nicuşor Dan alege cartea neutralităţii în războiul dintre PSD-AUR şi "partenerul" Ilie Bolojan, omul pe care l-a anunţat ca premier în campania prezidenţială, pentru a atrage voturile electoratului reformist, pro-european.

Articolul continuă după reclamă

Întrebat la fiecare apariţie publică din ultima vreme dacă îl mai susţine sau nu pe Ilie Bolojan, preşedintele s-a ascuns mereu sub masca echidistanţei şi a rolului constituţional de "mediator".

"E o persoană foarte serioasă. O persoană pe care o respect. Avem un split între două jumătăţi ale direcţiei pro-europene (n. PSD vs Bolojan). Faţă de această chestiune (...) îmi păstrez echidistanţa", a răspuns el.

Asta e tot ce a mai rămas din "tandemul" Nicuşor Dan - Ilie Bolojan, iluzia care a atras peste 6 milioane de voturi pentru Nicuşor Dan în finala prezidenţială cu liderul AUR George Simion.

"Bolojan are o parte din vină. AUR înseamnă Rusia, trebuie să alegem PSD"

Doar că dincolo de masca "mediatorului" neutru şi imparţial, preşedintele susţine din umbră planul PSD pentru debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Asta spun surse politice apropiate de preşedintele-mediator.

SURSE Observator susţin că, în viziunea preşedintelui, Ilie Bolojan ar avea "o parte din vină" pentru dinamitarea Coaliţiei de guvernare.

Potrivit acestor surse, şeful statului consideră că "ar fi nevoie de un premier mai maleabil" în relaţia cu liderii PSD, iar stilul inflexibil afişat de Ilie Bolojan ar fi dus la ruperea relaţiei cu PSD.

"Cu un partid aşa de mare cum este PSD, cu oameni în toate structurile statului, nu cred că o abordare transversală este bună", ar fi spus Nicuşor Dan în discuţiile purtate la Palatul Cotroceni.

În plus, şeful statului ar avea ca obiectiv păstrarea PSD la guvernare, în ciuda pactului dintre social-democraţi şi partidul lui George Simion.

"Evident că PSD este un partid corupt, un partid care capuşează companiile statului, dar între PSD și AUR care înseamnă Rusia nu avem ce face, trebuie să alegem PSD" - aşa sună, potrivit surselor Observator, rezolvarea ecuaţiei politice în viziunea lui Nicuşor Dan.

"Dacă PNL se dezice de Bolojan, Predoiu are prima şansă"

Şeful Statului este la curent şi cu jocurile de putere din interiorul PNL.

"Cheia este la PNL. În momentul ăsta, totul depinde de PNL. Dacă PNL s-ar dezice de Bolojan, între Predoiu şi Nazare, Predoiu are prima şansă (n. în lupta internă din partid, ca variantă de premier)".

Totuşi, potrivit surselor Observator, preşedintele se aşteaptă ca liberalii să rămână uniţi în jurul premierului, chiar dacă unii lideri PNL şi-ar dori "reconcilierea" cu PSD şi formarea unui nou Guvern cu PSD sub conducerea unui alt premier.

"Nu cred că se pune problema ca în PNL să câştige gruparea anti-Bolojan şi să se subordoneze PSD-ului. Eu nu cred că se va întâmpla asta" - ar fi spus preşedintele potrivit surselor Observator.

De altfel, PSD a făcut recent un apel public prin care i-a instigat pe liberali să declanşeze un puci intern, să renunţe la susţinerea lui Ilie Bolojan, apoi să reia negocierile cu PSD pentru formarea unui nou Guvern.

Mesajul a fost adresat în special facţiunii conduse de Hubert Thuma, şeful PNL Ilfov şi principalul contestatar intern al premierului Bolojan. Surse Observator spun că din această tabără fac parte mai mulţi lideri judeţeni, primari şi parlamentari, dar momentul revoltei interne din PNL ar putea veni abia după moţiunea de cenzură, adică abia atunci când Ilie Bolojan ar putea pierde funcţia de premier.

Marius Gîrlaşiu

Întrebarea zilei Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰