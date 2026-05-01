"Ajută-ne să prindem drona". Provocarea lansată de MApN tinerilor care vor o carieră militară

Ministerul Apărării face recrutări pe Facebook şi a lansat o provocare tinerilor interesaţi de o carieră militară: "Ajută-ne să prindem drona". Postarea, însoţită de o animaţie, a devenit virală pe reţelele sociale. 

de Redactia Observator

la 01.05.2026 , 12:40

MApN a lansat joi, pe Facebook, o provocare mai neobișnuită pentru tinerii interesați de o carieră militară. Anunţul de recrutare este însoţit de o animație în care apar un avion și o dronă care zboară deasupra sud-estului României: "Ajută-ne să prindem drona! Pune dovada în comentarii și te așteptăm să fim colegi".

Mesajul Armatei apare la doar o săptămână după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească încărcată cu explozibil s-a prăbușit pe teritoriul României.

Luni, ministrul Apărării a declarat la Digi24 că MApN vrea să formeze tineri specialişti care să dezvolte software-uri pentru drone. "Uitându-mă la ce are România, la cum evoluează aceste noi atacuri cu drone, raportându-mă la ce înțeleg eu mai bine, convingerea mea este că soluția care acoperă multe dintre aceste găuri este capabilitatea Ministerului Apărării de a dezvolta în interiorul Ministerului un software pentru drone și Ministerul Apărării să ajungă să facă coproducție. (...)

Pe bucata cu o echipă care să dezvolte un software de drone, am început în Ministerul Apărării să creăm o echipă de tineri care să aibă curaj să spargă modul în care se făceau lucrurile astea până acum. Sunt absolut convins că în România, uitându-mă și la studenții că ori le-am predat la facultate, uitându-mă la firmele din România, uitându-mă la niște tineri foarte bine pregătiți tehnic la Ministerul Apărării, trebuie să existe capacitatea de a face o echipă", spune Miruță

