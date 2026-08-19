20 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 20 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 20 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 20 august

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Pe 20 august 636, în Bătălia de la Yarmuk, forțele arabe, conduse de Khalid ibn al-Walid, preiau controlul în Siria și Palestina, marcând primul mare val de cuceriri musulmane și înaintarea rapidă a Islamului în afara Arabiei. Pe 20 august 917, în Bătălia de Acheloos, Țarul Simeon I al Bulgariei înfrânge decisiv o armată bizantină. Pe 20 august 1000, înregistrăm întemeierea statului maghiar de către Sfântul Ștefan. Astăzi, ziua este sărbătorită ca zi națională în Ungaria. Pe 20 august 1469, în Bătălia de la Lipnic, pe Nistru, Ștefan cel Mare a învins oastea tătară. Pe 20 august 1749 a început domnia fanariotă a lui Constantin Racoviță în Moldova. Pe 20 august 1791, navigatorul danez Vitus Jonas Behring a descoperit Alaska. Pe 20 august 1866, președintele Andrew Johnson declară oficial Războiului Civil American încheiat. Pe 20 august 1884, a apărut primul mare cotidian, "Universul", sub conducerea directorului Luigi Cazzavillan.

Pe 20 august 1914, în Primul Război Mondial, forțe germane ocupă Bruxelles. Pe 20 august 1940, Leon Troțki, creatorul Armatei Roșii și tovarăș al lui Lenin în Revoluția bolșevică, a fost asasinat în Mexic, unde fusese exilat de Stalin. Pe 20 august 1941, în Al Doilea Război Mondial, începe asediul german asupra orașului Leningrad. Pe 20 august 1944, în Al Doilea Război Mondial, începe Operațiunea Iași-Chișinău, o ofensivă majoră a Uniunii Sovietice. Pe 20 august 1968, invadarea Cehoslovaciei de către trupele Pactului de la Varșovia pune capăt perioadei de liberalizare cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga. Pe 20 august 1968, pe poarta uzinei de la Colibași, Pitești, a ieșit primul autoturism românesc, Dacia 1100. Pe 20 august 1981 intră în vigoare acordul de încetare a atacurilor împotriva Iranului. Conflictul s-a soldat cu 300.000 de morți în rândul irakienilor. Pe 20 august 1991, Estonia își declară independența față de Uniunea Sovietică.

Naşteri pe 20 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 20 august, de la chimistul suedez Jöns Jakob Berzelius, născut pe 20 august 1779, sau Benjamin Harrison, al 23-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, născut pe 20 august 1833, şi până la politicianul român Ion I. C. Brătianu, născut pe 20 august 1864, sau istoricul român Constantin Giurescu, născut pe 20 august 1875.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 20 august s-au născut personalităţi precum matematicianul Octav Onicescu, născut pe 20 august 1892, scriitorul italian Salvatore Quasimodo, născut pe 20 august 1901, istoricul român Zoe Dumitrescu-Bușulenga, născută pe 20 august 1920, politicianul sârb Slobodan Milošević, născut pe 20 august 1941, handbalistul român Cristian Gațu, născut pe 20 august 1945, cântăreţul englez Robert Plant, născut pe 20 august 1948, înotătoarea română Beatrice Câșlaru, născută pe 20 august 1975, sau gimnasta română Cătălina Ponor, născută pe 20 august 1987.

Decese pe 20 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 20 august. Dintre acestea amintim pe Papa Ioan al XIV-lea, decedat pe 20 august 984, sculptorul francez Jean-Baptiste Pigalle, decedat pe 20 august 1785, Papa Pius al VII-lea, decedat pe 20 august 1823, Papa Pius al X-lea, decedat pe 20 august 1914, cântăreţul şi compozitorul francez Joe Dassin, decedat pe 20 august 1980, sau actorul american Jerry Lewis, decedat pe 20 august 2017.

România i-a pierdut într-o zi de 20 august, printre alţii, pe scriitorul Dimitrie Bolintineanu, decedat pe 20 august 1872, medicul Nicolae Manolescu, decedat pe 20 august 1910, politicianul Constantin I. C. Brătianu, decedat pe 20 august 1950, fotbalistul Costică Ştefănescu, decedat pe 20 august 2013, actorul Şerban Celea, decedat pe 20 august 2020, sau medicul Constantin Bălăceanu-Stolnici, decedat pe 20 august 2023.