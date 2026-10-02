Administrația Prezidențială a reclamat, vineri seară, "un fake, menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic" al fotografiilor care au fost făcute cu ocazia recepției tradiționale oferite în onoarea liderilor care au participat la Adunarea Generală a ONU de la New York. În mediul online a circulat informația că Nicușor Dan s-ar fi fotografiat cu macheta președintelui american, deoarece cadrul fotografiilor postate de mai mulți lideri este aproape identic.

Administrația Prezidențială, reacție după ce s-a sugerat că Nicușor Dan s-a fotografiat cu macheta lui Trump - X/@NicusorDanRO

"Este distribuită pe anumite conturi de social media o imagine de tip pamflet, realizată prin intermediul Inteligenţei Artificiale, având ca subiect fotografiile făcute de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la recepţia tradiţională oferită în onoarea liderilor care au participat la Adunarea Generală a ONU de la New York. Acesta este un fake, menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic de la baza acestor fotografii şi să genereze neîncredere în autorităţi şi în veridicitatea comunicărilor publice", au transmis, vineri seară, oficialii Administraţiei Prezidenţiale, într-o postare pe Facebook, potrivit News.ro.

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Potrivit instituţiei citate, cadrul aproape identic al acestor fotografii este cauzat de faptul că la acest eveniment a avut acces doar fotograful oficial al Casei Albe, iar fotografiile au fost procesate şi eliberate concomitent în cursul zilei de astăzi către toate reprezentanţele ţărilor participante.

O postare distribuită pe Facebook susţine că preşedintele american Donald Trump nu a fost, de fapt, alături de preşedintele Nicuşor Dan şi de partenera acestuia, Mirabela Grădinaru, în fotografia de la New York, fiind vorba despre o machetă.

Postarea distribuie şi fotografia postată pe Facebook de către premierul din Kosovo, Albin Kurti, cadrul fiind asemănător.

Preşedintele Nicuşor Dan a publicat, vineri, o imagine în care se află, împreună cu Mirabela Grădinaru, alături de preşedintele SUA, Donald Trump, la New York, la recepţia pe care a organizat-o pentru Adunarea Generală a ONU, şeful statului arătând că ambiţia noastră este clară: să colaborăm cu Preşedintele Trump pentru a duce această relaţie specială pe noi culmi.

"Statele Unite se pot baza pe România", a transmis preşedintele.