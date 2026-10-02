Evenimente în Bucureşti, în weekendul 3-4 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 3 octombrie 2026, şi duminică, 4 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 3-4 octombrie

Sâmbătă, 3 octombrie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Fata babei și fata moșului", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 11.30 se joacă "Promit să mă joc!", la Teatrul Amzei, de la ora 16.30 se joacă "Iubire dublu distilată", la Teatrul Roşu, de la ora 18.00 se joacă "Mica Sirenă", la Teatrul Ion Creangă, iar de la ora 18.30 se joacă "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Părinți și copii", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Anonimul venețian", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Oedip", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, sau "Milionul, nepoatele şi milionara", la Teatrul Elisabeta.

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Duminică, 4 octombrie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Hainele cele noi ale împăratului", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 12.00 se joacă "Oedip", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, de la ora 18.00 se joacă "Peter Pan", la Teatrul Ion Creangă, iar de la ora 18.30 se joacă "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Livada de vişini", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "Cursa de şoareci", la Teatrul Naţional Bucureşti, iar de la ora 19.30 se joacă "Haos la Motel", la Restaurant Elisabeta, sau "Cancun", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 3-4 octombrie

Sâmbătă, 3 octombrie, Dragoş Andrei Cantea susţine un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00, Nuţu Olteanu susţine un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00, artiştii de la Opus Kink susţin un concert în Control Club, de la ora 21.00, iar Jazzy Jo susţine un concert în 14th Lane, de la ora 20.30.

Duminică, 4 octombrie, trupa Şuie Paparude susţine un concert în Control Club, de la ora 20.00, Bogdan Simion susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00, iar Collapse, Spiritist şi Lux Mortist susţin un concert în Encore Club, de la ora 21.15.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 3-4 octombrie

Sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 17.00, în Sala Rapid, se joacă meciul de baschet masculin dintre Rapid Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, iar de la ora 18.00, în sala Gabriela Szabo, se joacă meciul de baschet masculin dintre CSO Voluntari şi Petrolul Ploieşti.

În Sala Şcolii Profesionale Speciale Nr. 2, tot sâmbătă, tot de la ora 18.00, se joacă meciul de baschet feminin dintre Oxigen Bucureşti şi Sepsi Sf. Gheorghe.