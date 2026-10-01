Evenimente în Bucureşti, vineri 2 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 2 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Piesa de teatrul "Jaful" se joacă vineri, 2 octombrie, la Teatrul Nottara din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 2 octombrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 2 octombrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 2 octombrie 2026

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa pentru copii "Punguţa cu doi bani", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 18.30 se joacă "Din oala babei nebune", la Teatrul Amzei, sau "Oameni, locuri şi lucruri", la Teatrul Mic - Sala Atelier.

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De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Nora", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Jaful", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Oedip", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "Cum iubește cealaltă jumătate", la Teatrul Elisabeta, sau "Cum se duce totul dracu", la FF Theatre. De la ora 19.30 se joacă "Din gafă în gafă", la Teatrul Roşu, sau "Lecţia", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin.

Concerte în Bucureşti, vineri 2 octombrie 2026

Impersona, Green Prophet şi Omul din Pod susţin un concert în Encore Club, de la ora 18.00. Martha Argerich susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Trupa VRACIU susţine un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00. Zaran susţine un concert în Omen Bar, de la ora 20.00.

Expoziţii în Bucureşti, vineri 2 octombrie

La Art Safari puteţi vizita expoziţii precum "Brâncuși și muzele sale" sau "Pop Art | Lumea în culori".

De asemenea, tot la Art Safari puteţi vizita şi expoziţii precum "Război și Pace" sau "Cristian Mungiu | Fjord, fotografii" sau "Edenred | Arta de a trăi prânzul".