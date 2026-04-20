21 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 21 aprilie de-a lungul timpului.

Pe 21 aprilie 1926 se năştea Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 21 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 21 aprilie

Pe 21 aprilie 753 î.Hr., conform legendelor, a fost construită Roma de către Romulus și Remus, marcând astfel nașterea vechiului Imperiu Roman. Pe 21 aprilie 1509, Henric al VIII-lea al Angliei devine rege după decesul tatălui său, Henric al VII-lea. Pe 21 aprilie 1689, un mare incendiu cuprinde Biserica Neagră din Brașov, distrugând acoperișul și mobilierul din interior. Pe 21 aprilie 1864, Alexandru Ioan Cuza sancționează Codul Penal care intră în vigoare în anul 1865. Pe 21 aprilie 1877, pe toată lungimea graniței dunărene, artileria turcă bombardează malul românesc: Brăila, Calafat, Bechet, Oltenița și Călărași. Pe 21 aprilie 1882, la Sankt Petersburg a fost încheiat un acord între Regatul României și Imperiul Țarist, cu privire la lichidarea datoriilor din Războiul din 1877-1878. Pe 21 aprilie 1895 a fost promulgată Legea minelor, care prevedea, pentru prima dată în România, separarea drepturilor de proprietate asupra subsolului de drepturile de proprietate asupra solului, statul preluând proprietatea asupra zăcămintelor minerale și metalifere.

Pe 21 aprilie 1944, femeile din Franța și-au câștigat dreptul de vot. Pe 21 aprilie 1967 are loc o lovitură de stat în Grecia, instaurând un regim dictatorial supranumit "Regimul Coloneilor", care a activat până pe 23 iunie 1974. Pe 21 aprilie 1995, exploratorul Teodor Negoiță devine primul român care atinge Polul Nord, în cadrul unei expediții ruse de cercetare. Pe 21 aprilie 2025, Papa Francisc, șeful Bisericii Catolice din 2013, moare la vârsta de 88 de ani.

Nașteri pe 21 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 21 aprilie, de la Țarina Ecaterina a II-a a Rusiei, născută pe 21 aprilie 1729, şi până la Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, născută pe 21 aprilie 1926.

Tot într-o zi de 21 aprilie s-au născut şi personalităţi precum fotbalistul român Florea Voinea, născut pe 21 aprilie 1941, actriţa americană Andie MacDowell, născută pe 21 aprilie 1958, sau artista română Tatiana Stepa, născută pe 21 aprilie 1963.

Decese pe 21 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 21 aprilie. Dintre acestea amintim pe Papa Alexandru al II-lea, decedat pe 21 aprilie 1073, Regele Henric al VII-lea al Angliei, decedat pe 21 aprilie 1509, dramaturgul francez Jean Racine, decedat pe 21 aprilie 1699, scriitorul american Mark Twain, decedat pe 21 aprilie 1910, Baronul german Manfred von Richthofen, as al aviației de vânătoare în Primul Război Mondial, decedat pe 21 aprilie 1918, artistul american Prince, decedat pe 21 aprilie 2016, actorul american Ken Kercheval, decedat pe 21 aprilie 2019, sau Papa Francisc, decedat pe 21 aprilie 2025.

România i-a pierdut într-o zi de 21 aprilie, printre alţii, pe filosoful Vasile Conta, decedat pe 21 aprilie 1882, filosoful Nicolae Bagdasar, decedat pe 21 aprilie 1971, sau artistul Nelu Bălășoiu, decedat pe 21 aprilie 2020.

