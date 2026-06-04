Tragedie cu multe semne de întrebare la Constanţa! Un copil de 9 ani a murit strivit de o placă de beton. Băiatul a intrat în curtea unei instituţii publice din Limanu să culeagă cireşe, proftând de o spărtură din gard. Terenul este în administrarea gardei de Coasă, dar potrivit instituţiei, imobilul este nu a mai fost folosit de 25 de ani.

"Este ultimul tablou pictat de el, la cercul de pictură. Avea alt orizont aici. Pentru el, aici, răsărea soarele", a declarat Gela Ivaşcu directoarea şcolii din Limanu.

Gabriel avea doar 9 ani. Era în clasa a II-a la şcoala din Limanu şi era considerat de profesori un elev model.

După ore, împreună cu doi prieteni, a intrat în curtea fostului sediu al poliţiei de frontieră să culeagă cireşe. Gabriel s-a urcat pe o placă de beton să ajungă la fructe. Atunci s-a petrecut tragedia.

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"Este o piatră de 700 de kilograme. Chiar dacă era să cadă pe mine, putea să mă omoare pe mine. Ei s-au dus, s-au jucat pe acolo. Erau trei copilaşi", a spus unchiul lui Gabriel.

Colegii de joacă ai lui Gabriel au alertat autorităţile. Medicii nu l au mai putut salva.

"La faţa locului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei", a explicat Andreea Ambroze, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa.

Fără să conştientizeze pericolul, copilul de 9 ani ar fi putut pătrunde pe oriunde în fostei unităţi militare şi asta pentru că gardul fie s-a prăbuşit, fie lipseşte cu desăvârşire.

Cu toate astea, Garda de Coastă susţine altceva.

"În urma procesului de reorganizare a structurilor Poliției de Frontieră, desfășurat în anul 2001, imobilul nu a mai fost utilizat, întrucât nu a mai prezentat utilitate operativă sau administrativă pentru instituție. (...) Începând cu anul 2020, au fost demarate procedurile de disponibilizare a imobilului, acesta aflându-se și în prezent în această situație.

Imobilul este împrejmuit cu gard realizat din elemente prefabricate din beton armat, accesul în incintă fiind restricționat", se arată în punctul de vedere al Gărzii de Coastă.

Localnicii susţin că primăria foloseşte imobilul drept cămin pentru persoanele vulnerabile

"Intră cine vrea, fură fiecare ce vrea, ce e acolo. E al Primăriei acolo. Familii din astea, nevoiaşe stăteau acolo. Le dădea (n.r. cazare) Primăria", spune un localnic.

Reporter: "Este ora 15:00 şi noi nu am reuşit să stăm cu nimeni de vorbă din Primăria Limanul. Edilul, secundul sau secretarul instituţiei sunt de negăsit şi nici nu răspund la telefon".

Nici măcar familia nu a primit răspunsuri după tragedie.

"Trebuiau luate măsuri dinainte!", spune tatăl.

"Nu ştim cine este proprietar acolo, noi nu ştim absolut nimic", au declarat mama şi mătuşa băiatului.

Moartea lui Gabriel a zguduit localtatea. Colegii lui nu au mai făcut ore astăzi.

"Chiar aveam pregătit luni o mare festivitate, pentru că elevii de clasa a II-a sunt implicaţi într-un proiect cu Principesa Margareta şi trebuia să avem musafiri. Era un copil ponderat, aşa, cuminte şi prietenos cu toată lumea", a spus Gela Ivaşcu, directoare Şcoală Gimnazială Limanu.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi încearcă să afle dacă există persoane care pot fi trase la răspundere pentru tragedia din Limanu.