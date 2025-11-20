21 noiembrie, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului comemorează aducerea Fecioarei Maria la Templu de către părinţii ei, Sfinţii Ioachim şi Ana. Conform crestinortodox.ro, arhiereul Zaharia a închinat-o pe Maica Domnului în Sfânta Sfintelor, locul cel mai sfânt din Templu, unde numai arhiereul intra o singură dată pe an. Fecioara Maria a stat în Templu timp de 12 ani.

În tradiţia populară, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este cunoscută şi sub denumirea de Sărbătoarea Luminii. Deşi nu instituită oficial, sărbătoarea a existat înainte de sec. al VI-lea. Există astfel o menţiune a ei din secolul al IV-lea, făcută de Sfântul Grigorie de Nyssa.

Se pare că data de 21 noiembrie reprezintă dată sfinţirii unei biserici cu acest hram în 543, biserică ridicată de Iustinian cel Mare lângă zidul ruinat al Templului. De asemenea, trebuie precizat că Biserica a rânduit ca pe 21 noiembrie să fie dezlegare la peşte în Postul Naşterii Domnului sau Postul Crăciunului.

