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22 august, Sfântul Mucenic Agatonic. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sfântul Mucenic Agatonic este prăznuit pe 22 august Sfântul Mucenic Agatonic este prăznuit pe 22 august - doxologia.ro
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Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.08.2026, 07:41 | Modificat la 21.08.2026, 07:47

Sâmbătă, 22 august 2026, este prăznuit Sfântul Mucenic Agatonic, sfânt cu care, în general, oamenii sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Mucenic Agatonic a fost cetăţean al Nicomidiei. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Agatonic a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în oraşul Nicomidia. A convertit la creştinism pe mulţi păgâni.

Din porunca Împăratului Maximian (284-305), comisul Evtolmie ajunge în Nicomidia. Aici, aflând că principele Nicomidiei devenise creştin, a poruncit ca acesta să fie exilat în Tracia.

Din cauza lui Evtolmie au pierit mulţi creştini. Dintre aceştia îi amintim pe Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian. Sfântul Agatonic a fost ucis în Silviria, împreună cu principele Nicomidiei şi alţi creştini.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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