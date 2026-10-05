Scumpiri în valuri în agricultură cu efecte directe asupra noastră. La scurt timp după ce motorina a ajuns la un preţ istoric, costul îngrăşămintelor s-a dublat, iar în zonele afectate de secetă, pregătirea culturilor îi costă mai mult pe fermieri.

"Dacă anul trecut cumpăram această marfă cu 3.000 de lei, anul acesta o cumpărăm între 5500 şi 6000 lei pe tonă", a declarat un fermier.

Scumpirea îngrăşămintelor este ultima lovitură primită de fermieri. Costul global al gazelor şi motorinei au contribuit la creşterile de preţ subite.

"Materia primă vine din Rusia. Numai că neputând să cumpărăm direct din Rusia cumpărăm la a treia, a patra mână, dar îngrăşămintea este tot rusească", a spus Iancu Costel, fermier.

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Seceta din sudul ţării provoacă alte scumpiri. Pământul uscat şi tare are nevoie de mai multe lucrări agricole, iar costurile se măresc din cauza consumului de motorină. Carburantul costă acum 11 lei litrul, faţă de opt, la începutul anului.

"În loc de 40 de litri la hectar, să zicem, dacă am şi ara şi am şi discui, un 60, 70 de litri la hectar", a declarat Claudia Dunăreanu, specialist agricultură.

Scumpirile se vor transmite în lanţ până la magazine. Trei din zece directori de supermarket chestionaţi luna trecută cred că preţurile vor creşte până la sfârşitul anului.

"Avem mai mulţi factori. Cursul de schimb valutar, aşa cum ştim cu toţii, a luat-o razna, energia e scumpită cu 35%-40% în anumite cazuri. Motorină e scumpită cu 35%. Companiile nu mai investesc. Au redus producţia. Reduc investiţiile. Practic, economia încetineşte cumva", a spus Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociaţiei Naţionale a Comerci­anţilor Mici şi Mijlocii din România.