Doi marinari au murit într-un atac cu drone în apele româneşti. Dispozitivele de război au lovit ţintit, din aer şi din apă, nava cu cereale, care a luat foc. Totul s-a întâmplat lângă platforma petrolieră Pescăruş. Mai multi marinari s-au aruncat în apă să se salveze. Ei au fost recuperaţi în viaţă de un elicopter al ministerului de Interne.

Misiune contracronometru a salvatorilor români pe mare. 11 marinari s-au aruncat de pe vasul în flăcări ca să scape cu viaţă. Căpitanul şi bucătarul au murit în timpul atacului.

Nava turcească era încărcată cu cereale, se întorcea din Ucraina si urma sa ajungă in Italia. Naviga în zona economică românească, foarte aproape de platformele petroliere, când a fost lovită de drone. Alerta a fost dată de un marinar aflat pe Platforma Pescăruş, care a observat ciuperca de fum.

Cel mai probabil atacul a fost tintit. Mai multe drone au lovit în acelaşi timp din aer şi din apă nava. După explozii, la bord s-a declanşat incendiul.

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"A fost lovită de o rachetă aeriană şi două maritime. A fost lovit castelul navei, comandatul navei murind pe loc. Nava are gaură de apă, înclinâdu-se în partea dreaptă", a spus George Enciu, agent navă.

"Ar trebui să existe o îngrijorare mare, că astfel de explozii pot duce până la avariera sau chiar distrugerea unor platforme petroliere. Pune în pericol siguranţa energetică a infrastructurii critice româneşti", a declarat Sorin Ovidiu Cupșa, expert maritim.

Echipajul navei era format din marinari indieni şi azeri. Trei navigatori de 22, 23, respectiv 50 de ani au fost răniţi în timpul exploziei şi au fost luaţi de un elicopter MAI din Marea Neagră şi duşi la spitalul din Constanţa. Ceilalţi marinari au fost recuperaţi în stare bună.

"Marea de data asta a ţinut cu ei. Persoanele erau pe două plute de salvare", a spus Marius Roibu, director MRCC ANR.

"Oamenii erau speriaţi, într-adevăr. Dar le-am explicat ce au şi ei de făcut, s-au conformat", a explicat Eugen Belciug, comandantul navei Garda de Coastă.

"Prezintă toţi politraumatisme, sunt din fericire conştienţi, cooperanţi, starea lor este stabilă", a decarat Crina Kibedi, purtător de cuvând Spitalul Judeţean Constanţa.

Ucraina îi acuză pe ruşi de atac. De altfel, 100 de nave au fost lovite în Marea Neagră de la începutul războiului. 11 dintre ele au avut loc în zona comercial economică a României.

"Marea majoritate a lor au fost lovite în apropierea ţărmului românesc. Cantităţile de combustibil sunt mari la bordul navelor, cu siguranţă că şi platformele petroliere au multe materiale inflamabile, ceea ce măreşte exponenţial explozia provocată de încărcătura dronei", a mai spus Sorin Ovidiu Cupșa.

"Trebuie făcut ceva la ruta navelor acestora. Trebuie gândită o strategie, că altfel nu o să reuşim niciodată să ne ferim de aceste drone", a afirmat Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor.

Tot mai mulţi marinari au început să refuze cursele spre Ucraina. Asta dacă ştiu destinaţia înainte să se îmbarce pe navă.

"Mulţi armatori nu le spun navigatorilor exact portul destinaţie, nu le comunică că intră într-o zonă de război, ei abia pe drum îşi dau seama de realităţi şi vin la Constanţa şi cer repatrierea", a spus Adrian Mihălcioiu.

La sfârşitul verii, o dronă marină cu explozibil a fost distrusă de un avion românesc F-16 după ce s-a apropiat la câteva sute de metri de platforma Neptun Deep. Analiştii militari nu au exclus o acţiune de sabotaj. Platforma va intra în funcţiune anul viitor şi va transforma ţara noastră în principalul furnizor de gaze din Uniunea Europeană.