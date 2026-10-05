O casieră a furat 40.000 de € de la supermarket. Cum folosea "schema pungilor" pentru a păcăli casa de marcat

Camerele de supraveghere au surprins mai multe tranzacții suspecte la casa de marcat a unui magazin din Elveția. O casieră trebuie acum să îi dea înapoi fostului angajator aproximativ 40.000 de euro și să părăsească țara.

Problemele au fost descoperite în sistemul de case de marcat al unui magazin din regiunea Zürich. După ce anumite cumpărături erau anulate, pe bon apărea că respectivii clienți cumpăraseră doar o pungă de plastic de cinci cenţi sau o pungă de hârtie de 40 de cenţi. Au fost găsite peste 1.000 de astfel de tranzacții, potrivit publicației elvețiene "Tages-Anzeiger", conform focus.de.

Casiera ar fi folosit "trucul pungilor" pentru a lua bani din casă

O casieră în vârstă de 30 de ani a fost considerată responsabilă pentru aceste operațiuni. Femeia a atras atenția după ce s-a observat că anula cumpărături de aproximativ 30 de ori mai des decât colegele sale.

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Potrivit acuzațiilor, timp de aproape un an, casiera ar fi luat din casa de marcat peste 38.000 de franci elvețieni, adică aproximativ 40.800 de euro.

Femeia a ajuns în fața Tribunalului Districtual Dielsdorf. Acolo, nu a putut explica în mod convingător de ce existau atât de multe bonuri neobișnuite. Ea a negat acuzațiile, chiar dacă existau imagini de pe camerele de supraveghere care ar fi surprins-o în timp ce făcea aceste operațiuni.

Instanța: "Nu există alt motiv logic, în afară de furt". Pe lângă "trucul pungilor", casiera ar fi folosit și anulări parțiale ale cumpărăturilor pentru a lua bani. De asemenea, ar fi lăsat intenționat unele tranzacții nefinalizate, pentru a le putea modifica mai târziu.

Doar în ziua în care a fost arestată, procurorii au găsit peste 20 de bonuri suspecte, cu o valoare totală de peste 300 de franci elvețieni, adică aproximativ 322 de euro. Chiar și așa, avocatul femeii a cerut achitarea ei și a susținut că numărul mare de date nu dovedește automat că a comis faptele.

Instanța a condamnat-o pentru furt repetat și falsificare de documente. Judecătorul a spus că nu există un motiv logic pentru toate acele anulări, în afară de intenția de a lua bani.

Femeia, care nu mai avea antecedente penale, a primit o pedeapsă de 14 luni de închisoare cu suspendare. De asemenea, trebuie să îi plătească fostului angajator aproximativ 20.000 de franci elvețieni, adică aproape 21.500 de euro.

În plus, femeia, care are cetățenie kosovară, trebuie să părăsească Elveția pentru o perioadă de cinci ani. Ea poate face apel.

Angajații provoacă pierderi mari și în Germania

Și în Germania, furturile comise de angajați provoacă pierderi importante în magazine. În 2025, acestea au ajuns la aproximativ 910 milioane de euro, potrivit unui studiu EHI despre furturile din comerț.

Alte aproximativ 370 de milioane de euro au fost pierdute din cauza furnizorilor și a firmelor externe.

În total, în 2025 au fost furate produse în valoare de 4,33 miliarde de euro, cu 3,1% mai mult decât în anul precedent. Cea mai mare parte a furturilor a fost comisă de clienți, iar aproximativ o treime dintre acestea au fost puse pe seama grupărilor organizate. Pierderile au fost mai mari și din cauza greșelilor de la casele self-service și din evidența mărfurilor.