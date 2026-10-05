Un licean francez, participant la proteste, şi-a pierdut braţul după ce o grenadă i-a explodat în mână

Un licean de 15 ani şi-a pierdut un braţ luni dimineaţă în timpul unui protest de la Lens, informează autorităţile franceze, un accident care s-a produs după ce adolescentul ar fi ridicat o grenadă folosită de forţele de ordine pentru dispersarea mulţimii, potrivit unei surse sindicale din poliţie, relatează AFP.

Liceanul ar fi vrut să ridice de joi grenada pentru a o arunca înapoi, dar i-a explodat în mână, a precizat această sursă sindicală.

Activitatea a sute de licee este din nou perturbată luni în Franţa, în ajunul unei noi zile de mobilizare pentru a solicita mai multe resurse pentru educaţie.

Este un fapt "foarte grav", dar "viaţa acestui licean, din fericire, nu este pusă în pericol" şi a fost transferat "foarte rapid" la un spital din Lille, a declarat prefectul din departamentul Pas-de-Calais, Francois-Xavier Lauch, în cadrul unei conferinţe de presă de la Lens.

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"În momentul în care vă vorbesc nu sunt în măsură să vă răspund dacă acest adolescent a ridicat o grenadă care i-a explodat în mână sau dacă grenada a căzut pe el", a declarat la rândul său procurorul din Béthune, Etienne Thieffry.

Procurorul a adăugat că a sesizat Inspecţia generală a poliţiei naţionale (IGPN), pentru "delictul de violenţă care a dus la o mutilare, o infirmitate permanentă, pentru ca să se facă lumină asupra cronologiei şi a relaţiei faptelor".

Liceul profesional Auguste-Béhal de Lens, unde victima era şcolarizată, a anunţat pe Facebook că a trecut imediat la cursuri la distanţă şi a deschis o celulă de ascultare şi susţinere.

Începută la 17 septembrie în regiunea pariziană, mişcarea liceenilor, care între timp şi-a atras sprijinul studenţilor, s-a extins progresiv în numeroase oraşe din Franţa.

Liceenii cer mai multe resurse pentru unităţile de învăţământ şi denunţă insalubritatea clădirilor, clasele supraîncărcate sau numărul insuficient al profesorilor, în special în cartierele populare.

Această furie a explodat cu şapte luni înainte de alegerile prezidenţiale, într-un climat social şi politic tensionat, cu candidata de extremă dreapta Marine Le Pen dată favorită de sondaje, şi cu o creştere a preţurilor la carburanţi.

Guvernul a condamnat "violenţele urbane" şi a pus responsabilitatea pe seama formaţiunii stângii radicale La France Insoumise (Franţa nesupusă).