Sportul e sănătate. Dar şi comunitate, pentru cei care-l practică din plăcere. În paşi de Zumba, Andrei Oşanu a transformat dansul în pasiune, mişcarea în energie şi antrenamentul într-un adevărat spectacol. Instructorul a ieşit din confortul sălii de fitness şi a mutat clasele în parc, pe plajă sau sus, pe munte, la aer curat. I se alătură, de fiecare dată, fani de toate vârstele. Iar cine nu îl poate însoţi fizic, îl urmăreşte în online, unde e deja viral.

O piesă plină de energie, cursanţi entuziaşti şi... Andrei Oşanu. Instructor de Zumba cu sute de mii de urmăritori pe reţelele sociale.

A renunţat la Drept pentru pasiunea pentru dans

În 16 ani de meserie, Andrei a învăţat cum să câştige simpatia fanilor. Deşi e absolvent de Drept, şi-a ales altă cale... din pasiune pentru dans.

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"Aveam 31 de ani şi am descoperit zumba, dansul şi mi-a plăcut ideea asta să pot să fac lumea să zâmbească şi să trăiesc din asta", a declarat Andrei Oşanu, instructor zumba.

Fiecare curs e un antrenament, dar şi o distracţie, pe melodii pentru toate vârstele.

Din online, Andrei a ieşit şi în parc, dar şi la munte sau la mare. L-au convins fanii. Confirmă Cornelia, care, la cei 85 de ani ai ei, îl urmează peste tot.

"Deci te umple de fericire, de energie, zici că plutești. El este extraordinar de entuziast, ne molipsește, ne arată să zâmbim, să fim fericiți. Așa de ce aici ne încărcăm bateriile, îți dă o stare extraordinară. O stare de fericire care nu o găsește în altă parte", a povestit Cornelia, cursantă.

Prima clasă la Bucureşti a venit după insistenţele cursanţilor

Şi Mioara l-a descoperit pe Andrei online, pe vremea când îşi înregistra clasele în Râmnicu Vâlcea, de unde este originar. S-a chinuit să îl convingă să vină la Bucureşti.

"Am făcut tot posibilul, am făcut grup, ne-am adunat, ne-am strâns, ne-am unit şi pe 5 noiembrie 2016 a avut prima şedinţă la noi. Zumba este ca o familie, se leagă prietenii", a precizat Mioara, altă cursantă.

Iar ieşirile la munte şi la mare... sunt ca taberele de altădată pentru cei mai fideli dintre cursanţi.

"Din 2019 fac, am 66 de ani şi îmi place la nebunie acest sport. Cel mai mult îmi place să merg vara la Năvodari. Mergem în fiecare an. Suntem ca-n tabără, cu seri tematice, dress coduri, cu foc de tabără, e foarte frumos", a susţinut Flori Stan.

"Am mai încercat dansuri cu pe ici pe colo cu ea. Pe undeva am simţit o respingere, vă spun sincer, dar aici nu, aici a fost primită cu braţele deschise. Sara îl divinizează efectiv pe Andrei, nu că-l iubeşte, îl divinizează", a transmis un participant.

Zumba, mai mult decât un simplu antrenament

"De 2 ani de zile fac zumba. Zumba mă încarcă de energie, zumba mă binedispune, zumba cu Andrei e ceva nici n-am cuvinte, e ceva waw, e foarte frumos", a punctat altă persoană.

"Ne distrăm, dansăm peste tot, pe plajă, pe unde putem. E terapie nu numai că tre să slăbeşti, terapie pentru minte şi suflet în primul rând muzica şi dansul", a explicat Andrei Oşanu.

Deşi pare doar dans, Zumba este un sport complet care te ajută să arzi sute de calorii pe oră, în funcţie de intensitate, dar şi să îţi ţii inima sănătoasă. Dă o stare de bine, dar îmbunătăţeşte şi memoria şi concentrarea.