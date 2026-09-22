23 septembrie, Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 23 septembrie, se prăznuieşte Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Arhanghel Gavriil i-a vestit lui Zaharia, în timp ce slujea la templu, că soţia sa, Elisabeta, înaintată în vârstă, va naşte un fiu care se va numi Ioan. Conform crestinortodox.ro, naşterea lui Ioan s-a petrecut cu şase luni înaintea naşterii lui Iisus. Zaharia, fiind înaintat în vârstă, s-a îndoit de cuvintele Arhanghelului Gavriil. Din acest motiv, Zaharia a rămas mut până la punerea numelui fiului său.

Prin îngerii Lui, Dumnezeu a vestit naşterea lui Isaac vârstnicei Sara, naşterea lui Samson femeii sterpe a lui Manoe, şi a lui Ioan, părinţilor vârstnici Zaharia şi Elisabeta. Sfântul Nicolae Velimirovici spune "dacă dorim să ştim cum se pot naşte copii din părinţi sterpi şi vârstnici, să nu mergem să-i întrebăm pe oameni, căci nu vor avea ce să ne spună. Faptele despre care se întreabă sunt mai presus de ştiinţa naturală. Mai curând să mergem să privim la puterea lui Dumnezeu care le-a făcut pe toate din nimic, care nu a avut nevoie de părinţi tineri sau vârstnici ca să-l facă pe Adam. Decât să fim curioşi, mai bine să dăm slava lui Dumnezeu care ne-a descoperit puterea Sa nouă păcătoşilor".

Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre cele şase sărbători închinate lui Ioan, alături de naşterea - 24 iunie; soborul lui - 7 ianuarie; tăierea capului - 29 august; prima şi a doua aflare a capului - 24 februarie; a treia aflare a capului său - 25 mai.