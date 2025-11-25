Antena Meniu Search
x

Curs valutar

26 noiembrie, Sfântul Stelian. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 26 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Stelian, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 25.11.2025 , 15:41
Sfântul Stelian este prăznuit pe 26 noiembrie Sfântul Stelian este prăznuit pe 26 noiembrie - doxologia.ro

Sfântul Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor şi al familiei creştine, este prăznuit pe 26 noiembrie. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Stelian s-a născut în secolul al VI-lea, la Adrianopolis, în provincia Paflagonia din Asia Mică (pe teritoriul Turciei de astăzi), într-o familie foarte bogată.

Sfântul Stelian, cunoscut îndeobşte ca ocrotitor al pruncilor, a fost sfinţit şi s-a făcut locaş al Duhului Sfânt încă din pântecele maicii sale. Întru toate era curat şi plin de dragoste. Pentru aceasta, la vremea potrivită, şi-a împărţit bogăţia pe care o avea săracilor şi s-a făcut monah. 

Dorind să se adâncească în rugăciune şi în cunoaşterea lui Dumnezeu, a plecat în pustie. A intrat într-o peşteră în care primea hrană de la dumnezeiescul înger. 

Articolul continuă după reclamă

Primeşte puterea de a vindeca poporul de diverse boli. Din viaţa sa aflăm că, într-o zi, a venit în popor o boală aducătoare de moarte şi mureau într-una pruncii, iar părinţii rămâneau fără de copii. 

Ştiind mai mulţi de nevoitorul şi pustnicul Stelian, au început a-l lua mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, pentru vindecarea copiilor. Maicile care s-au rugat Sfântului Stelian au dobândit alţi prunci, iar pruncii bolnavi au fost tămăduiţi.

Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul este pictat în mod obişnuit cu un copil în braţe, pentru neobosita sa misiune de a-i apăra pe cei mici, ajutându-i în mod special pe copiii bolnavi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

26 noiembrie sfantul stelian sarbatoare sfantul stelian praznuire sfantul stelian
Înapoi la Homepage
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. &#8220;Vreau să vând o fabrică&#8230;&#8221;
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu, neînțelegeri în trecut cu o firmă a lui Țiriac
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu, neînțelegeri în trecut cu o firmă a lui Țiriac
Timp de 3 ani, un bărbat s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia. Până la urmă, un detaliu l-a dat de gol
Timp de 3 ani, un bărbat s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia. Până la urmă, un detaliu l-a dat de gol
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor?
Observator » Ştiri sociale » 26 noiembrie, Sfântul Stelian. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox