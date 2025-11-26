27 noiembrie, Sfântul Mucenic Iacob Persul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 27 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Mucenic Iacob Persul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Iacob a trăit în secolul al IV-lea, în cetatea persană Bitlava. Conform crestinortodox.ro, din cauza prieteniei sale cu Izdegherd, împăratul perşilor, Iacob ajunge să jertfească zeilor. Ca urmare a lepădării credinţei în Hristos, mama sa îi scrie: "O, ticălosule! Pentru ce ai lăsat pe Dumnezeu, Împăratul cerului, pentru cinstea omenească? Căci făcând după plăcerea împăratului acestuia vremelnic, ai pierdut viaţa cea fără de moarte. Şi slujind împăratului acestuia stricăcios, te-ai lepădat de Cel nestricăcios. Ai schimbat adevărul pe minciună, lăsând credinţa în Hristos şi ai primit înşelăciunea diavolească".

Citind de mai multe ori scrisoarea din partea mamei sale, şi-a zis în sine: "Ştiu ce voi face, ca să nu piară până în sfârşit sufletul meu. Voi petrece bătând neîncetat în uşa milostivirii lui Dumnezeu, până când îmi va deschide; căci ştiu că-mi va deschide, pentru că este Îndurat şi Milostiv şi nu voieşte moartea păcătosului, ci primeşte cu bucurie pe cei ce se pocăiesc".

Pentru că mărturiseşte în faţa împăratului că este creştin, împăratul porunceşte să i se taie mădularele. Înainte de a fi supus chinurilor, Sfântul Iacob s-a rugat.

Articolul continuă după reclamă

După ce i-au fost tăiate degetele de la o mână, Sfântul Iacob a zis: "Pastorii, când tund oile, tunzând partea din dreapta, oare lasă pe cea din stânga netunsă? Eu sunt oaie a turmei lui Hristos, care m-am dat în mâinile voastre pentru Domnul meu, ca să-mi tundeţi mădularele mele ca pe o lână; acum, având mâna cea dreaptă tunsă, o voi cruţa pe cea stângă? Nu voi cruţa niciunul din mădularele mele; ci mă voi dezbraca de trupul meu stricăcios, pentru ca să mă îmbrac într-unul nestricăcios".

După ce a rostit aceste cuvinte, i s-au tăiat şi degetele de la mâna cealaltă, de la picioare, mâinile, ca în cele din urmă să i se taie şi capul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰