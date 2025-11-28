Antena Meniu Search
29 noiembrie, Sfântul Paramon. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 29 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Paramon, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

la 28.11.2025 , 13:22
Sfântul Paramon este prăznuit pe 29 noiembrie Sfântul Paramon este prăznuit pe 29 noiembrie - pravila.ro

Sfântul Paramon a trăit în secolul al III-lea, în timpul domniei lui Deciu. Conform crestinortodox.ro, Achilin, dregătorul Răsăritului, a poruncit către 370 de creştini să jertfească zeului Poseidon. Pentru că aceştia au refuzat, au fost ucişi. 

În vremea pătimirii acestora, a trecut pe lângă ei Paramon, un creştin, care a strigat către Achilin: "O, cât de mulţi drepţi sunt înjunghiaţi fără vină, de necuratul voievod, pentru că nu se închină idolilor lui celor fără de suflet şi muţi". La auzul acestor cuvinte, Achilin a poruncit ca Paramon să fie ucis.

Înainte de a primi moartea, a fost supus la mai multe chinuri. I s-a smuls limba, apoi i s-au înfipt în toate mădularele trestii. În urma acestor chinuri, a fost săgetat cu suliţele şi, astfel, şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

sfantul paramon 29 noiembrie sarbatoare sfantul paramon praznuire sfantul paramon
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
„E șocul serii!". Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!". Exclusiv
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
