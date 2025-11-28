29 noiembrie, Sfântul Paramon. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Sâmbătă, 29 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Paramon, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfântul Paramon a trăit în secolul al III-lea, în timpul domniei lui Deciu. Conform crestinortodox.ro, Achilin, dregătorul Răsăritului, a poruncit către 370 de creştini să jertfească zeului Poseidon. Pentru că aceştia au refuzat, au fost ucişi.
În vremea pătimirii acestora, a trecut pe lângă ei Paramon, un creştin, care a strigat către Achilin: "O, cât de mulţi drepţi sunt înjunghiaţi fără vină, de necuratul voievod, pentru că nu se închină idolilor lui celor fără de suflet şi muţi". La auzul acestor cuvinte, Achilin a poruncit ca Paramon să fie ucis.
Înainte de a primi moartea, a fost supus la mai multe chinuri. I s-a smuls limba, apoi i s-au înfipt în toate mădularele trestii. În urma acestor chinuri, a fost săgetat cu suliţele şi, astfel, şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.
