Evenimente în Bucureşti, miercuri 28 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 28 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 28 octombrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 28 octombrie

De la ora 18.30 se joacă piese precum "Amadeus", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Revizorul", la Teatrul Mic - Sala Studio.

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De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă "Incognito", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "O scrisoare pierdută", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit", la Teatrul Elisabeta, "Ce-și Doresc Femeile?", la Teatrul Metronom, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "La doi pași de Mullingar", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin.

Concerte în Bucureşti, miercuri 28 octombrie

Artiştii de la Cold in Berlin susţin un concert în Encore Club, de la ora 18.00. Valentin Şerban susţine un recital la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Mirabela Dauer susţine un concert la Sala Gloria, de la ora 19.00. Artiştii de la Șatra B.E.N.Z. lansează un nou album prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00. Artiştii de la AVA susţin un concert în Retro Pub – Rock’n Beer, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 28 octombrie

De la ora 19.00, pe Arena Naţională se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi Chindia Târgovişte, meci care contează pentru Cupa României.