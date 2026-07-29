30 iulie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 30 iulie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 30 iulie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 30 iulie

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Pe 30 iulie 762, orașul Bagdad este fondat de califul Al-Mansur. Pe 30 iulie 1619, în Virginia sunt aduși, din Africa, primii sclavi negri. Pe 30 iulie 1656, forțele suedeze, sub comanda Regelui Carol X Gustav, înving forțele polono-lituaniene în Bătălia de la Varșovia. Pe 30 iulie 1811, părintele Miguel Hidalgo y Costilla, lider al insurgenței mexicane, este executat de spanioli la Chihuahua, Mexic. Pe 30 iulie 1930, la Montevideo, Uruguay câștigă primul Campionat Mondial de fotbal.

Pe 30 iulie 1941, în Al Doilea Război Mondial, guvernul polonez, aflat în exil, și Stalin semnează un Acord de ajutor mutual în lupta împotriva lui Hitler, ce include și o amnistie pentru cetățenii polonezi deprivați de libertate pe teritoriu sovietic și formarea unei armate poloneze sub comanda generalului Wladyslaw Anders, eliberat dintr-o închisoare din Moscova. Pe 30 iulie 1945, în Al Doilea Război Mondial, submarinul japonez I-58, aflat sub comanda lui Mochitsura Hashimoto, scufundă vasul american USS Indianapolis. Comandamentul Forțelor Navale nu a avut cunoștință de scufundarea navei până când n-au fost reperați supraviețuitori trei zile și jumătate mai târziu. Din cei 1196 membri ai echipajului au supraviețuit 321. Pe 30 iulie 1966, pe stadionul Wembley, Anglia câștigă Campionatul Mondial de Fotbal, după o finală cu Germania câştigată cu 4-2. Pe 30 iulie 1970, la Arad s-a desfășurat primul meci internațional de fotbal feminin din România. Foresta Arad a înfruntat echipa Olimpia Zdar Nad Sazavou, din Cehoslovacia. Pe 30 iulie 1980, Knessetul a adoptat legea prin care Ierusalimul a fost declarat capitală a statului Israel.

Naşteri pe 30 iulie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 30 iulie, de la pictorul şi arhitectul italian Giorgio Vasari, născut pe 30 iulie 1511, sau Ferdinando I de' Medici, Mare Duce de Toscana, născut pe 30 iulie 1549, şi până la scriitoarea britanică Emily Brontë, născută pe 30 iulie 1818, sau industriaşul american Henry Ford, născut pe 30 iulie 1863.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 30 iulie s-au născut personalităţi precum scriitorul român Păstorel Teodoreanu (născut - Alexandru Osvald Teodoreanu), născut pe 30 iulie 1894, actorul american Arnold Schwarzenegger, născut pe 30 iulie 1947, actorul francez Jean Reno, născut pe 30 iulie 1948, politicianul român Ilie Ilașcu, născut pe 30 iulie 1952, actorul american Laurence Fishburne, născut pe 30 iulie 1961, actriţa americană Lisa Kudrow, născută pe 30 iulie 1963, actriţa americană Vivica A. Fox, născută pe 30 iulie 1964, fotbalistul şi antrenorul german de fotbal Jürgen Klinsmann, născut pe 30 iulie 1964, actorul american Terry Crews, născut pe 30 iulie 1968, actorul australian Simon Baker, născut pe 30 iulie 1969, regizorul american Christopher Nolan, născut pe 30 iulie 1970, actriţa americană Hilary Swank, născută pe 30 iulie 1974, sau cântăreaţa română Elena Gheorghe, născută pe 30 iulie 1985.

Decese pe 30 iulie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 30 iulie. Dintre acestea amintim pe Papa Benedict I, decedat pe 30 iulie 579, cancelarul german Otto von Bismark, decedat pe 30 iulie 1898, Alfred, Duce de Saxa-Coburg și Gotha, tatăl Reginei Maria a României, decedat pe 30 iulie 1900, regizorul suedez Ingmar Bergman, decedat pe 30 iulie 2007, regizorul italian Michelangelo Antonioni, decedat pe 30 iulie 2007, sau actorul american Paul Reubens, decedat pe 30 iulie 2023.

România i-a pierdut într-o zi de 30 iulie, printre alţii, pe antrenorul de fotbal Constantin Teaşcă, decedat pe 30 iulie 1996, Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe, decedat pe 30 iulie 2007, actriţa Florina Cercel, decedată pe 30 iulie 2019, sau cântăreaţa Marina Scupra, decedată pe 30 iulie 2021.