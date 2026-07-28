29 iulie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 29 iulie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 29 iulie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 29 iulie

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Pe 29 iulie 1567, Iacob al VI-lea este încoronat rege al Scoției la Stirling. Pe 29 iulie 1834 a fost înregistrat primul accident rutier. O diligență cu abur, a inginerului Edinburg, a lovit o piatră pusă în mod intenționat în drum. Cazanul de abur a explodat provocând moartea a cinci persoane. Pe 29 iulie 1836 are loc inaugurarea Arcului de Triumf din Paris, Franța. Pe 29 iulie 1848, Guvernul Porții Otomane a recunoscut Locotenența Domnească a Țării Românești drept legitimă. Ulterior, sub presiunea Rusiei și la intervenția boierilor munteni, va refuza confirmarea acestei recunoașteri. Pe 29 iulie 1848, în Parcul Zăvoi, din Râmnicu Vâlcea, în fața unei numeroase asistențe, după ce s-a citit noua Constituție, un grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pann, a intonat pentru prima oară imnul Revoluției pașoptiste - "Deșteaptă-te, române", devenit după Revoluția anticomunistă din 1989 imnul național al României. Pe 29 iulie 1857 a fost înființată Școala Națională de Medicină și Farmacie din București.

Pe 29 iulie 1900, în Italia, Regele Umberto I al Italiei este asasinat de un anarhist de origine italiană, Gaetano Bresci. Pe 29 iulie 1921, Adolf Hitler devine liderul Partidului Național-Socialist German al Muncitorilor. Pe 29 iulie 1938, Japonia a atacat URSS în regiunea lacului Hassan de lângă Vladivostok. Pe 29 iulie 1946 începe Conferința de pace convocată la Paris de puterile învingătoare în cel de-Al Doilea Război Mondial, pentru pregătirea tratatelor de pace cu Bulgaria, Finlanda, Italia, România și Ungaria. Pe 29 iulie 1947 este dizolvat, printr-o hotărâre a Consiliului de Miniștri, Partidul Național Țărănesc. Pe 29 iulie 1948, după o întrerupere de 12 ani cauzată de Al Doilea Război Mondial, la Londra se deschid Jocurile Olimpice de vară. Pe 29 iulie 1952, la Jocurile Olimpice de la Helsinki, Iosif Sârbu este medaliat cu aur la tir. Este prima medalie de aur olimpică a României. Pe 29 iulie 1957 a fost înființată NASA (National Aeronautics and Space Administration), agenție independentă a guvernului Statelor Unite responsabilă cu programul spațial civil, precum și cercetarea aeronautică și aerospațială. Pe 29 iulie 1981, Charles, Prinț de Wales, se căsătorește cu Lady Diana Spencer. Pe 29 iulie 1984 începe a XIII–a ediție a Olimpiadei de vară, organizată la Los Angeles. Este Olimpiada la care sportivii români au cucerit 20 de medalii de aur, 16 medalii de argint și 17 medalii de bronz. Pe 29 iulie 1994 este adoptată prima Constituţie a Republicii Moldova.

Naşteri petrecute pe 29 iulie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 29 iulie, de la dictatorul fascist italian Benito Mussolini, născut pe 29 iulie 1883, sau dramaturgul român Victor Ion Popa, născut pe 29 iulie 1895, şi până la monahul şi preotul român Nicolae Steinhardt, născut pe 29 iulie 1912, sau actriţa română Carmen Stănescu, născută pe 29 iulie 1925.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 29 iulie s-au născut personalităţi precum fotbalistul şi antrenorul român Mircea Lucescu, născut pe 29 iulie 1945, atleta română Maricica Puică, născută pe 29 iulie 1950, handbalistul şi antrenorul român de handbal Radu Voina, născut pe 29 iulie 1950, actorul şi scriitorul american Wil Wheaton, născut pe 29 iulie 1972, pilotul spaniol de Formula 1 Fernando Alonso, născut pe 29 iulie 1981, sau canotoarea română Camelia Lupaşcu, născută pe 29 iulie 1986.

Decese petrecute pe 29 iulie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 29 iulie. Dintre acestea amintim pe Papa Urban al II-lea, decedat pe 29 iulie 1099, Regele Filip I al Franței, decedat pe 29 iulie 1108, Papa Urban al VIII-lea, decedat pe 29 iulie 1644, compozitorul german Robert Alexander Schumann, decedat pe 29 iulie 1856, pictorul olandez Vincent van Gogh, decedat pe 29 iulie 1890, sau actorul britanic David Niven, decedat pe 29 iulie 1983.

România i-a pierdut într-o zi de 29 iulie, printre alţii, pe publicistul şi poetul Ion C. Pena, decedat pe 29 iulie 1944, compozitorul şi dirijorul Ionel Perlea, decedat pe 29 iulie 1970, prozatorul şi dramaturgul Octav Dessila, decedat pe 29 iulie 1976, sau prozatoarea Lucia Demetrius, decedată pe 29 iulie 1992.