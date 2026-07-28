Evenimente în Bucureşti, miercuri 29 iulie. Ce nu trebuie să ratezi 

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 29 iulie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

La Palatul Şuţu încă mai poate fi vizitată expoziţia "Între realismul socialist și comunismul național" - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 29 iulie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 29 iulie

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De la ora 19.00, la Teatrul de Artă se joacă piesa "Peştele Balon", în regia lui Theo Herghelegiu şi care are în distribuţie nume precum Demeter András, Mona Eftimiu sau Carmen Anghel.

De la ora 20.00, la FF Theatre se joacă piesa "50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu", în regia lui Eduard Boț şi care are în distribuţie nume precum Ioana Chelmuș, Alexandra Brânză, Teodor Drăgan, Adrian Pantelimon sau chiar Eduard Boț.

Concerte în Bucureşti, miercuri 29 iulie

Jul Baldovin şi Gelu Ionescu susţin, de la ora 20.00, în The Pub – Universității, un concert intitulat "Roat to America".

De la ora 20.15, Lavinia şi Florin Pană susţin un concert pe terasa Berăriei H. De la ora 21.00, Loredana Dorobanţu susţine un concert în Hard Rock Cafe.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 29 iulie

La Palatul Şuţu încă puteţi vizita, până pe 30 august, expoziţia intitulată "Între realismul socialist și comunismul național".

La Muzeul Theodor Aman încă puteţi vizita expoziţia intitulată "Aman – linie, punct".