31 iulie, Sfântul Evdochim. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Sfântul Evdochim este prăznuit pe 31 iulie - doxologia.ro
Vineri, 31 iulie, este prăznuit Sfântul Evdochim, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfântul Evdochim s-a născut în Capadocia, din părinţi creştini. Conform crestinortodox.ro, ajunge ofiţer în armata imperială, în vremea Împăratului iconoclast Teofil (829-842).
Datorită virtuţilor sale, curăţie trupească şi sufletească, grabnic ajutător al celor în suferinţă, mult milostiv cu cei nevoiaşi, a fost numit de împărat Guvernator al Capadociei.
Sfântul Evdochim a trecut la cele veşnice la 33 de ani. A fost îngropat în Capadocia, iar moaştele sale au fost mutate la Constantinopol.
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