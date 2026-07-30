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31 iulie, Sfântul Evdochim. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sfântul Evdochim este prăznuit pe 31 iulie Sfântul Evdochim este prăznuit pe 31 iulie - doxologia.ro
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.07.2026, 12:09 | Modificat la 30.07.2026, 12:13

Vineri, 31 iulie, este prăznuit Sfântul Evdochim, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Evdochim s-a născut în Capadocia, din părinţi creştini. Conform crestinortodox.ro, ajunge ofiţer în armata imperială, în vremea Împăratului iconoclast Teofil (829-842). 

Datorită virtuţilor sale, curăţie trupească şi sufletească, grabnic ajutător al celor în suferinţă, mult milostiv cu cei nevoiaşi, a fost numit de împărat Guvernator al Capadociei.

Sfântul Evdochim a trecut la cele veşnice la 33 de ani. A fost îngropat în Capadocia, iar moaştele sale au fost mutate la Constantinopol.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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