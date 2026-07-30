31 iulie, Sfântul Evdochim. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 31 iulie, este prăznuit Sfântul Evdochim, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Evdochim este prăznuit pe 31 iulie - doxologia.ro

Sfântul Evdochim s-a născut în Capadocia, din părinţi creştini. Conform crestinortodox.ro, ajunge ofiţer în armata imperială, în vremea Împăratului iconoclast Teofil (829-842).

Datorită virtuţilor sale, curăţie trupească şi sufletească, grabnic ajutător al celor în suferinţă, mult milostiv cu cei nevoiaşi, a fost numit de împărat Guvernator al Capadociei.

Sfântul Evdochim a trecut la cele veşnice la 33 de ani. A fost îngropat în Capadocia, iar moaştele sale au fost mutate la Constantinopol.