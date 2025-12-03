Antena Meniu Search
4 decembrie, Sfânta Muceniţă Varvara. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Joi, 4 decembrie 2025, este prăznuită Sfânta Muceniţă Varvara, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 12:01
Sfânta Muceniţă Varvara este prăznuită pe 4 decembrie Sfânta Muceniţă Varvara este prăznuită pe 4 decembrie - doxologia.ro

Sfânta Varvara a trăit în timpul Împăratului Maximian (284-305), la Heliopolis. Conform crestinortodox.ro, din cauza frumuseţii sale trupeşti este închisă într-un turn, de tatăl său, Dioscor. Acest tată păgân consideră că poporul nu este vrednic să vadă frumuseţea fiicei sale. 

În acest turn, Sfânta Varvara le vesteşte păzitoarelor ei adevărul despre zei: "Zeii pe care îi cinsteşte tatăl meu sunt făcuţi de mâini omeneşti. Pe cei de aur şi de argint i-au făcut zlătarul (argintarul) şi pe cei de piatră i-a făcut pietrarul, iar pe cei din lemn i-a cioplit teslarul. Deci, cum acei zei făcuţi au putut zidi această luminată înălţime cerească şi o frumuseţe ca aceasta pământească, neputând ei singuri nici umbla cu picioarele, nici lucra cu mâinile?".

Din Sinaxar aflăm că, într-una din zile, tatăl său a poruncit ca la o baie din palatul său să se facă două ferestre. Sfânta Varvara i-a rugat pe lucrători să facă trei, în numele Sfintei Treimi. În momentul în care a fost nevoită să-i răspundă tatălui de ce a poruncit lucrătorilor să se facă trei ferestre a mărturisit: "Mai bine este să fie trei decât două, căci tu, părintele meu, ai poruncit să se facă două ferestre în chipul precum mi se pare - a doi luminatori cereşti, al soarelui şi al lunii, ca să lumineze baia, iar eu am poruncit ca să se facă şi a treia în chipul luminii celei întreite, pentru că trei sunt ferestrele luminii celei neapropiate, celei negrăite, celei neapuse şi celei neinserate, care luminează pe tot omul ce vine în lume".

Pentru că nu s-a închinat idolilor şi a mărturisit pe Hristos, a fost ucisă cu sabia chiar de tatăl ei.

Redactia Observator
