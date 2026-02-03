Antena Meniu Search
4 februarie, Sfântul Isidor Pelusiotul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 4 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Isidor Pelusiotul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 13:36
Sfântul Isidor Pelusiotul este prăznuit pe 4 februarie Sfântul Isidor Pelusiotul este prăznuit pe 4 februarie - doxologia.ro

Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul este unul dintre sfinţii care s-au nevoit în Egipt. Conform crestinortodox.ro, născut în 360, Isidor era rudă cu Teofil, arhiepiscopul Alexandriei, şi cu Sfântul Chiril al Alexandriei. Viaţa monahicească a îmbrăcat-o încă de tânăr în Muntele Pelusion, în vremea Împăratului Teodosie cel Mic.

Toţi istoricii vremii mărturisesc cu putere despre viaţa sfântă şi înţelepciunea cu care a fost dăruit Sfântul Isidor. De la el, de altfel, ne-au rămas multe cuvinte folositoare, îndeosebi sub forma scrisorilor sale. De exemplu, pe Paladie, episcopul Elinopoliei, îl învăţa să se ferească de vorba cu partea femeiască, pentru că acesta se lăuda că nu primeşte nicio vătămare atunci când vorbeşte cu femeile.

Dar, poate una dintre cele mai celebre ziceri ale sale o găsim în Patericul egiptean: "Viaţa fără cuvânt e mai bună decât cuvântul fără viaţă. Căci ea şi tăcând e folositoare; cuvântul şi strigând supără. Dacă se întâlnesc cuvântul şi viaţa, desăvârşesc un simbol al întregii filosofii".

Acest sfânt mai învaţă că omul cel îmbunătăţit se cade să nu se mândrească pentru lucrurile sale cele bune, ci cele smerite să le socotească pentru sieşi: "De este în cineva gând smerit, faptele bune ale aceluia se fac mai luminoase, iar de nu este cu gândul smerit, apoi şi faptele bune, cele luminoase, se întunecă şi cele mari se micşorează. Drept aceea, de voieşte cineva să-şi arate faptele sale bune, să nu le socotească mari, căci atunci mari se vor afla".

Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul a trecut la Domnul între anii 435 şi 440, admirat de toţi şi cinstit ca sfânt încă din timpul vieţii.

