2 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 2 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 2 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 2 februarie

Pe 2 februarie 962, Papa Ioan al XII-lea l-a încoronat pe Otto I ca împărat al Sfântului Imperiu Roman. Pe 2 februarie 1032, Conrad al II-lea al Sfântului Imperiu Roman devine rege al Burgundiei. Pe 2 februarie 1119, Guido, fiul contelui William de Burgundia, este ales papă ca succesor al lui Gelasius al II-lea și ia numele de Calixt al II-lea. Pe 2 februarie 1536, conchistadorul spaniol Pedro de Mendoza a înființat orașul Buenos Aires (Argentina). Pe 2 februarie 1600, Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor. Pe 2 februarie 1808, Papa Pius al VII-lea nu a aderat la blocada continentală impusă de Napoleon tuturor statelor europene pentru a izola Anglia. Napoleon, drept represalii, a ocupat Roma, pe care a înglobat-o în Regatul Italiei împreună cu Ancona, Macerata, Urbino și Camerino. Pe 2 februarie 1831, cardinalul Bartolomeo Alberto Cappellari este ales Papă după un conclav de 54 de zile și ia numele de Grigore al XVI-lea. A fost ultimul papă de până acum care nu a fost episcop în momentul alegerii sale.

Pe 2 februarie 1871, Roma devine capitala Italiei. Pe 2 februarie 1889, în fața Teatrului Național București sunt instalate primele două lămpi electrice pentru iluminatul public. Pe 2 februarie 1901 au loc funeraliile Reginei Victoria a Regatului Unit. Pe 2 februarie 1913 a fost inaugurat terminalul Grand Central din New York. De atunci, aceasta a rămas cea mai mare gară din lume. Pe 2 februarie 1928 apare revista "Bilete de Papagal" (până în 1945, în mai multe serii), sub direcția lui Tudor Arghezi. Pe 2 februarie 1943, în Al Doilea Război Mondial, victoria Armatei Sovietice în celebra Bătălie de la Stalingrad marchează un moment de cotitură în desfășurarea războiului. Pe 2 februarie 1990, Tribunalul Militar Teritorial București pronunță sentința în procesul a patru dintre colaboratorii apropiați ai lui Nicolae Ceaușescu: Manea Mănescu, Tudor Postelnicu, Emil Bobu, Ion Dincă. Sunt condamnaţi la detenție pe viață și confiscarea totală a averii. Pe 2 februarie 2009, Guvernul din Zimbabwe a anunțat tăierea a 12 zerouri din dolarul zimbabwian. Astfel, un trilion de dolari zimbabwieni au fost reevaluați la un dolar zimbabwian nou. Pe 2 februarie 2008, președintele francez Nicolas Sarkozy se căsătorește cu cântăreața Carla Bruni la Palatul Élysée din Paris.

Nașteri pe 2 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 2 februarie, de la Papa Benedict al XIII-lea, născut pe 2 februarie 1650, sau scriitorul irlandez James Joyce, născut pe 2 februarie 1882, şi până la biologul român Traian Săvulescu, născut pe 2 februarie 1889, sau politicianul francez Valéry Giscard D'Estaing, născut pe 2 februarie 1926.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 2 februarie s-au născut personalităţi precum actriţa americană Farrah Fawcett, născută pe 2 februarie 1947, actorul român Vladimir Găitan, născut pe 2 februarie 1947, cântăreaţa columbiană Shakira, născută pe 2 februarie 1977, sau fotbalistul spaniol Gerard Pique, născut pe 2 februarie 1987.

Decese pe 2 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 2 februarie. Dintre acestea amintim pe Papa Clement al XIII-lea, decedat pe 2 februarie 1769, chimistul rus Dimitri Mendeleev, decedat pe 2 februarie 1907, muzicianul englez Sid Vicious, decedat pe 2 februarie 1979, actorul american Gene Kelly, decedat pe 2 februarie 1996, actorul american Philip Seymour Hoffman, decedat pe 2 februarie 2014, sau actriţia italiană Monica Vitti, decedată pe 2 februarie 2022.

România i-a pierdut într-o zi de 2 februarie, printre alţii, pe aviatoarea Smaranda Brăescu, decedată pe 2 februarie 1948, scriitorul Ion Marin Sadoveanu, decedat pe 2 februarie 1964, fotbalistul Michael Klein, decedat pe 2 februarie 1993, sau actorul Marius Pepino, decedat pe 2 februarie 2009.

