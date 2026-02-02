Întâmpinarea Domnului, 2 februarie 2026. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox 

Luni, 2 februarie 2026, este prăznuită Întâmpinarea Domnului, sărbătoare cu cruce roşie prăznuită la 40 de zile de la naşterea lui Hristos.

Mântuitorul este dus la Templu de Fecioara Maria şi dreptul Iosif, pentru împlinirea Legii care prevedea că orice întâi născut de parte bărbătească să fie afierosit lui Dumnezeu în a 40-a zi de la naştere. În acest moment se făcea şi curăţirea mamei.

Conform crestinortodox.ro, în Templu sunt întâmpinaţi de dreptul Simeon şi prorocita Ana. Potrivit Tradiţiei, dreptul Simeon a facut parte din traducătorii Pentateuhului din limba ebraică în greacă. În momentul în care a ajuns la textul "Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu", a înlocuit termenul "fecioară" cu "femeie". Pentru necredinţa sa, Dumnezeu i-a făgăduit că nu o să moară până nu va vedea pe Mesia născut din Fecioară (Luca 2, 25-26).

Simeon, om al rugăciunii, reprezintă aşteptarea împlinirii profeţiilor. În momentul în care acesta Îl ia în braţe pe Hristos, rosteşte: "Acum slobozeşte (eliberează) pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău, Israel" (Luca 2, 29-32).

Simeon cere a fi eliberat nu pentru că era plictisit sau obosit, ci pentru că era împlinit. Din cântările specifice acestei sărbători aflăm că el pleacă spre a vesti şi morţilor că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat.

Părintele Teofil Paraian spune că "noi suntem mai avantajaţi decât dreptul Simeon, pentru că putem să-L primim pe Hristos în fiinţa noastră şi să-L purtăm în noi nu numai câteva clipe, ci o viaţă întreagă şi chiar o veşnicie întreagă".

Prorocita Ana simbolizează Legea şi Proorocii, cele care se vor împlini în persoana lui Hristos.

