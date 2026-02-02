Antena Meniu Search
Întâmpinarea Domnului, 2 februarie 2026. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox 

Luni, 2 februarie 2026, este prăznuită Întâmpinarea Domnului, sărbătoare cu cruce roşie prăznuită la 40 de zile de la naşterea lui Hristos. 

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 08:05
Mântuitorul este dus la Templu de Fecioara Maria şi dreptul Iosif, pentru împlinirea Legii care prevedea că orice întâi născut de parte bărbătească să fie afierosit lui Dumnezeu în a 40-a zi de la naştere. În acest moment se făcea şi curăţirea mamei. 

Conform crestinortodox.ro, în Templu sunt întâmpinaţi de dreptul Simeon şi prorocita Ana. Potrivit Tradiţiei, dreptul Simeon a facut parte din traducătorii Pentateuhului din limba ebraică în greacă. În momentul în care a ajuns la textul "Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu", a înlocuit termenul "fecioară" cu "femeie". Pentru necredinţa sa, Dumnezeu i-a făgăduit că nu o să moară până nu va vedea pe Mesia născut din Fecioară (Luca 2, 25-26).

Simeon, om al rugăciunii, reprezintă aşteptarea împlinirii profeţiilor. În momentul în care acesta Îl ia în braţe pe Hristos, rosteşte: "Acum slobozeşte (eliberează) pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău, Israel" (Luca 2, 29-32). 

Simeon cere a fi eliberat nu pentru că era plictisit sau obosit, ci pentru că era împlinit. Din cântările specifice acestei sărbători aflăm că el pleacă spre a vesti şi morţilor că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat.

Părintele Teofil Paraian spune că "noi suntem mai avantajaţi decât dreptul Simeon, pentru că putem să-L primim pe Hristos în fiinţa noastră şi să-L purtăm în noi nu numai câteva clipe, ci o viaţă întreagă şi chiar o veşnicie întreagă".

Prorocita Ana simbolizează Legea şi Proorocii, cele care se vor împlini în persoana lui Hristos.

