3 februarie, Sfântul şi Dreptul Simeon şi Sfânta Prorociţă Ana. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 3 februarie 2026, sunt prăznuiţi Sfântul şi Dreptul Simeon şi Sfânta Prorociţă Ana, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Vechiul Testament a fost tradus din limba ebraică în limba greacă de 70 de înţelepţi, din porunca lui Ptolomeu, regele Egiptului. Conform crestinortodox.ro, printre aceştia s-a numărat şi Sfântul şi Dreptul Simeon. În momentul în care a ajuns la textul din Isaia 7,14: "Iată fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu", a înlocuit cuvântul "fecioara" cu "femeie", gândind că nu este posibil ca o fecioară să nască. Pentru necredinţa sa, Dumnezeu i-a făgăduit că nu o să moară până nu va vedea pe Mesia născut din Fecioară (Luca 2, 25-26). La 40 de zile de la naşterea lui Hristos, se împlineşte făgăduinţa făcută de Dumnezeu, căci Sfântul şi Dreptul Simeon, îndemnat de Duhul Sfânt, va lua în braţe pe Cel născut din Fecioară şi va spune: "Acum slobozeste pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta".

Dreptul şi Sfântul Simeon a vestit şi răstignirea lui Hristos, în momentul în care îi spune Fecioarei Maria că prin sufletul ei va trece sabie.

De vederea Pruncului Mântuitor s-a bucurat şi prorociţa Ana. S-a emis ipoteza că era o prorociţă cultică, în sensul că ea aducea jertfă pentru cei care erau nedreptăţiţi şi aveau nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. În icoana Întâmpinării Domnului apare şi Sfânta Ana Prorociţa, fiica lui Fanuel, care ţine în mână un filacter deschis, pe care stă scris: "Pruncul Acesta a făcut cerul şi pământul". Ana L-a slujit pe Dumnezeu în templu din tinereţea ei "în post şi în rugăciuni" (Lc. 2, 37). Ea reprezintă poporul dreptcredincios care stă aproape de Biserică şi petrece noaptea şi ziua în post şi rugăciune, semn că aşteptarea sau întâlnirea cu Dumnezeu se pregăteşte prin post şi prin rugăciune.

