6 noiembrie, Sfântul Pavel Mărturisitorul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 6 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Pavel Mărturisitorul, originar din Tesalonic, a fost secretar şi diacon al Sfântului Alexandru. Conform crestinortodox.ro, când patriarhul Alexandru a fost întrebat, pe patul morţii, pe cine doreşte să lase pastor în urma sa, a răspuns: "De vreţi voi bărbat dumnezeiesc şi înţelept, puternic, să vă înveţe pe voi adevărul şi luminând cu virtuţile ca sfeşnicul scos de sub obroc, să îl alegeţi pe Pavel".

Astfel, dupa moartea lui Alexandru, Pavel a fost ales patriarh al Constantinopolului. Din nefericire, Pavel nu a fost acceptat de ereticii arieni şi nici de Constantiu (337-361), împărat arian. A fost scos din scaun şi nevoit să se refugieze la Roma. Aici se va întâlni cu Sfântul Atanasie cel Mare, alungat şi el de Constantiu.

Este repus în scaun la insistenţele împăratului apusean Constantin al II-lea, fratele lui Constantiu. După moartea lui Constantin, Pavel va fi exilat la Cucuzon, în Armenia. Aici, pe când se afla la slujirea Sfintei Liturghii, a fost sugrumat de arieni cu omoforul său.

Articolul continuă după reclamă

În timpul domniei împăratului Teodosie, moaştele Sfântului Pavel Mărturisitorul au fost mutate la Constantinopol, iar în 1236 ele au fost aduse la Veneţia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰