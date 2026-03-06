7 martie, Sfântul Cuvios Pavel cel Prost. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox
Sâmbătă, 7 martie, este prăznuit Sfântul Pavel cel Prost, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfântul Cuvios Pavel, supranumit cel Simplu sau cel Prost, era plugar, un om cu totul de rând, dar lipsit de răutate şi de prefăcătorie, ca nimeni altul. Conform crestinortodox.ro, avea o soţie înrăutăţită şi desfrânată, fără ca el să ştie lucrul acesta multă vreme.
Într-una din zile, venind el de la ţarină pe neaşteptate, în afară de vremea obişnuită, aşa cum se întâmplă câteodată, a găsit pe soţia lui necinstindu-i casa cu un bărbat străin.
Atunci, zâmbind plin de blândeţe, le-a zis - "Bine, bine, nu-mi pasă de ce faceţi, martor iau pe Iisus Hristos. De acum înainte nu vreau să o mai văd înaintea ochilor. A ta să fie. Şi ea şi copiii ei. Iar eu mă voi duce şi mă voi face monah".
O astfel şi atât de mare ascultare şi umilinţă a dobândit fericitul Pavel încât a primit har împotriva demonilor ca să-i alunge pe dânşii. Iar Marele Antonie, încredinţându-se despre el, l-a ţinut cu sine o vreme. Apoi, i-a făcut o chilie, l-a aşezat în ea, ca să cunoască toate vicleşugurile demonilor şi să se lupte acolo cu ei.
Petrecând un an întreg în singurătate şi dovedindu-se a fi făcător de minuni şi slujind cu vrednicie lui Dumnezeu, Sfântul Cuvios Pavel cel Prost s-a mutat după aceea către cereştile locaşuri.
