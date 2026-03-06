7 martie, Sfântul Cuvios Pavel cel Prost. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Sâmbătă, 7 martie, este prăznuit Sfântul Pavel cel Prost, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Cuvios Pavel, supranumit cel Simplu sau cel Prost, era plugar, un om cu totul de rând, dar lipsit de răutate şi de prefăcătorie, ca nimeni altul. Conform crestinortodox.ro, avea o soţie înrăutăţită şi desfrânată, fără ca el să ştie lucrul acesta multă vreme.

Într-una din zile, venind el de la ţarină pe neaşteptate, în afară de vremea obişnuită, aşa cum se întâmplă câteodată, a găsit pe soţia lui necinstindu-i casa cu un bărbat străin.

Atunci, zâmbind plin de blândeţe, le-a zis - "Bine, bine, nu-mi pasă de ce faceţi, martor iau pe Iisus Hristos. De acum înainte nu vreau să o mai văd înaintea ochilor. A ta să fie. Şi ea şi copiii ei. Iar eu mă voi duce şi mă voi face monah".

Articolul continuă după reclamă

O astfel şi atât de mare ascultare şi umilinţă a dobândit fericitul Pavel încât a primit har împotriva demonilor ca să-i alunge pe dânşii. Iar Marele Antonie, încredinţându-se despre el, l-a ţinut cu sine o vreme. Apoi, i-a făcut o chilie, l-a aşezat în ea, ca să cunoască toate vicleşugurile demonilor şi să se lupte acolo cu ei.

Petrecând un an întreg în singurătate şi dovedindu-se a fi făcător de minuni şi slujind cu vrednicie lui Dumnezeu, Sfântul Cuvios Pavel cel Prost s-a mutat după aceea către cereştile locaşuri.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților? Când trece de 9 lei Când trece de 10 lei Când trece de 11 lei

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰