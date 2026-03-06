Antena Meniu Search
7 martie, Sfântul Cuvios Pavel cel Prost. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Sâmbătă, 7 martie, este prăznuit Sfântul Pavel cel Prost, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Alexandru Badea

la 06.03.2026 , 10:57
Sfântul Cuvios Pavel cel Prost este prăznuit pe 7 martie Sfântul Cuvios Pavel cel Prost este prăznuit pe 7 martie - doxologia.ro

Sfântul Cuvios Pavel, supranumit cel Simplu sau cel Prost, era plugar, un om cu totul de rând, dar lipsit de răutate şi de prefăcătorie, ca nimeni altul. Conform crestinortodox.ro, avea o soţie înrăutăţită şi desfrânată, fără ca el să ştie lucrul acesta multă vreme.

Într-una din zile, venind el de la ţarină pe neaşteptate, în afară de vremea obişnuită, aşa cum se întâmplă câteodată, a găsit pe soţia lui necinstindu-i casa cu un bărbat străin.

Atunci, zâmbind plin de blândeţe, le-a zis - "Bine, bine, nu-mi pasă de ce faceţi, martor iau pe Iisus Hristos. De acum înainte nu vreau să o mai văd înaintea ochilor. A ta să fie. Şi ea şi copiii ei. Iar eu mă voi duce şi mă voi face monah".

O astfel şi atât de mare ascultare şi umilinţă a dobândit fericitul Pavel încât a primit har împotriva demonilor ca să-i alunge pe dânşii. Iar Marele Antonie, încredinţându-se despre el, l-a ţinut cu sine o vreme. Apoi, i-a făcut o chilie, l-a aşezat în ea, ca să cunoască toate vicleşugurile demonilor şi să se lupte acolo cu ei.

Petrecând un an întreg în singurătate şi dovedindu-se a fi făcător de minuni şi slujind cu vrednicie lui Dumnezeu, Sfântul Cuvios Pavel cel Prost s-a mutat după aceea către cereştile locaşuri.

Alexandru Badea
Alexandru Badea

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

