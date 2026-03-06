Video Cei 100 de copii rămaşi blocaţi în Dubai au ajuns acasă. Avionul a aterizat cu o întârziere de 4 ore
Un alt grup de români a revenit acasă, în siguranţă, din Orient. Un zbor din Dubai, o cursă comercială cu peste 150 de pasageri a aterizat de dimineaţă, la Bucureşti. Pe Aeroportul Otopeni a ajuns în această după-amiază şi o aeronavă în care se află elevii blocaţi în Orientul Mijlociu, alături de profesoarele lor. Este vorba despre 100 de copii din Vrancea, Suceava şi Neamţ. Avionul va ajunge cu o întârziere de mai bine de patru ore.
UPDATE - Avionul care îi transporta pe copiii blocaţi în Orientul Mijlociu a aterizat pe Otopeni, după ce a avut o întârziere de mai bine de 4 ore.
Mecanismul european de protecţie civilă a fost activat pe data de 4 martie şi presupune operarea unui zbor charter de repatriere între Muscat şi Bucureşti. Astfel, conform regulilor, 70% din capacitatea aeronavei e dedicată cetăţenilor români, iar 30% e destinată cetăţenilor străini. La bordul acestei aeronave se află 180 de persoane. Vorbim despre 126 de români şi 54 de străini.
4.000 de români au făcut solicitări de repatriere
E estimat ca la bord să se afle 94 de copii. Vorbim despre copiii din Vrancea şi cele două profesoare, precum şi elevi 29 de elevi şi 6 cadre didactice din Neamţ. Aceştia au decolat în urmă cu scurt timp din Egipt, acolo unde au făcut o escală. Practic, ieri au pornit spre România. Până în Muscat, oamenii au ajuns cu un autocar.
România a mai activat o cerere de sprijin la nivel european. Vorbim despre 5 zboruri militare prin care vor fi aduşi acasă 1.000 de români. În total, 4.000 de cetăţeni români au făcut solicitări pentru a ajunge acasă din zonele de conflict.
