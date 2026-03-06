Un alt grup de români a revenit acasă, în siguranţă, din Orient. Un zbor din Dubai, o cursă comercială cu peste 150 de pasageri a aterizat de dimineaţă, la Bucureşti. Pe Aeroportul Otopeni a ajuns în această după-amiază şi o aeronavă în care se află elevii blocaţi în Orientul Mijlociu, alături de profesoarele lor. Este vorba despre 100 de copii din Vrancea, Suceava şi Neamţ. Avionul va ajunge cu o întârziere de mai bine de patru ore.

UPDATE - Avionul care îi transporta pe copiii blocaţi în Orientul Mijlociu a aterizat pe Otopeni, după ce a avut o întârziere de mai bine de 4 ore.

Mecanismul european de protecţie civilă a fost activat pe data de 4 martie şi presupune operarea unui zbor charter de repatriere între Muscat şi Bucureşti. Astfel, conform regulilor, 70% din capacitatea aeronavei e dedicată cetăţenilor români, iar 30% e destinată cetăţenilor străini. La bordul acestei aeronave se află 180 de persoane. Vorbim despre 126 de români şi 54 de străini.

4.000 de români au făcut solicitări de repatriere

Articolul continuă după reclamă

E estimat ca la bord să se afle 94 de copii. Vorbim despre copiii din Vrancea şi cele două profesoare, precum şi elevi 29 de elevi şi 6 cadre didactice din Neamţ. Aceştia au decolat în urmă cu scurt timp din Egipt, acolo unde au făcut o escală. Practic, ieri au pornit spre România. Până în Muscat, oamenii au ajuns cu un autocar.

România a mai activat o cerere de sprijin la nivel european. Vorbim despre 5 zboruri militare prin care vor fi aduşi acasă 1.000 de români. În total, 4.000 de cetăţeni români au făcut solicitări pentru a ajunge acasă din zonele de conflict.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților? Când trece de 9 lei Când trece de 10 lei Când trece de 11 lei

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰