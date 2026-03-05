Războiul din Orientul Mijlociu ne costă tot mai mult la pompă. Motorina se apropie de 9 lei şi de la o zi la alta preţurile tot cresc. Am putea plăti şi 600 de lei pentru un plin, iar specialiştii spun că Guvernul ar trebui acum mai mult ca niciodată să reducă accizele pentru a mai tempera scumpirile. Nu de alta, dar statul oricum primeşte mai mult de jumătate din banii pe care îi cheltuim pe alimentare.

Şofer: Foarte mult. La noi, cel puţin, ne omoară.

Reporter: Cât plătiţi pe lună pentru carburant?

Şofer: În jur de 24 de milioane. Foarte mult.

Prețurile la combustibil cresc de la o zi la alta

Iar costurile cresc de la o zi la alta.

"Fiecare alimentare mă costă acum mai mult. Cu aproximativ 20 de lei în plus, în comparaţie cu luna trecută. La această staţie, litrul de motorină a ajuns la 8 lei şi 61 de bani", transmite Mădălina Chiţac, reporter Observator.

"Şi o să mai crească. 10 lei, până la sfârşitul lui martie, cred că da", a spus o persoană.

"Strigător la cer. În cel mai scurt timp o să mergem cu metroul şi pe jos", a declarat un alt conducător auto.

"Dacă va continua aşa, va ajunge la 10 lei. Sperăm să nu", mai precizează un şofer.

Creșterea prețului petrolului influențează direct carburantul

Barilul de petrol costă acum 84 de dolari. De la începutul războiului, a crescut cu 20%.

"Există o componentă din preţ pe care statul român nu o are în control. Şi acea componentă o reprezintă cotaţiile internaţionale, adică la cât ajunge brentul. Benzinăriile şi comercianţii, anticipând preţuri mai mari pe care vor trebui să le încorporeze, în loc să aştepte, cum făceau odinioară, ei preferă să încorporeze puţin câte puţin, decât să fie o majorare bruscă, cu care să ne confruntăm în aprilie", a explicat Eugenia Guşilov, expert în energie.

"Atunci când pe burse preţurile cresc sau scad foarte mult, asta nu înseamnă că exact cu aceeaşi pondere, acelaşi procent, vom vedea şi creşterea în preţul la pompă. Doar din taxe, TVA şi acciză, peste jumătate din preţ e dat de aceste componente", a subliniat Adrian Vintilă, expert în energie.

Cât din prețul carburantului ajunge la stat

Costul carburantului reprezintă însă doar o mică parte din preţ: doar 31%. 15% sunt cheltuielile benzinăriei, 37% acciza şi 17% o reprezintă TVA-ul. Astfel că, la un preţ al benzinei de 8 lei şi 30 de bani, doar 2,6 lei reprezintă efectiv costul benzinei. 1,2 lei cheltuielile benzinăriei, 3 lei acciza şi 1,5 lei TVA-ul. Statul încasează, aşadar, 4,5 lei la fiecare litru.

"Statul are mecanisme prin care poate să intervină pe preţ. Poate să vină şi să spună că în prima instanţă putem să reducem acciza, să scădem TVA-ul, nu este suficient. Subvenţionăm 50 de bani", a adăugat Eugenia Guşilov.

După ce luni ministrul energiei spunea că o creştere cu mai mult de trei-cinci bani a preţului combustibililor nu e justificată, a revenit asupra declaraţiei şi a recunoscut că e posibil ca preţul să ajungă la 10 lei pe litru. Iar acum caută soluţii.

"Lucrăm pe cel puţin 5 scenarii, de la fiscalitate, până la noi rute de aprovizionare, modificări de contracte comerciale, redeschiderea unor noi capacităţi de rafinare şi procesare a produselor petroliere", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

România consumă milioane de tone de combustibil anual

"Nu renunţă la bani. Oricum, statului îi convine", a conchis o persoană.

România consumă anual aproximativ 8 milioane de tone de carburanți, dintre care - aproape 6 milioane de tone e motorină. Peste 2 milioane de tone de combustibil diesel au fost importate anul trecut

Luptele din Orientul Mijlociu s-au mutat în benzinăriile din vestul Europei. Şoferii din Austria, Germania, Franţa sau Marea Britanie au făcut cozi la pompe pentru a face plinul înainte să se scumpească şi mai mult.

