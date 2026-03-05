Când sunt alegeri în Ungaria în 2026

Data alegerilor parlamentare din Ungaria a fost stabilită oficial. Pe 12 aprilie 2026, cetățenii sunt chemați la vot într-un scrutin care ar putea schimba echilibrul politic din țară și ar putea pune capăt dominației lui Viktor Orbán.

Ungurii vor merge la urne în primăvara anului 2026 pentru a decide cine va conduce țara în următorii patru ani. Alegerile parlamentare au fost programate pentru 12 aprilie și ar putea reprezenta cel mai dificil test electoral pentru premierul Viktor Orbán din ultimul deceniu.

Când au loc alegerile parlamentare din Ungaria

Alegerile parlamentare din Ungaria vor avea loc duminică, 12 aprilie 2026, după ce data scrutinului a fost stabilită oficial de președintele țării, Tamás Sulyok. Anunțul a fost făcut la începutul anului, iar autoritățile au subliniat importanța participării la vot într-un moment considerat crucial pentru viitorul politic al țării.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit legislației electorale din Ungaria, alegerile parlamentare trebuie organizate într-o duminică din lunile aprilie sau mai, iar data nu poate coincide cu sărbători legale sau religioase majore. Stabilirea zilei de 12 aprilie respectă aceste condiții și deschide oficial perioada pregătirilor pentru campania electorală.

Scrutinul va decide componența Parlamentului pentru următorii patru ani, iar rezultatul va influența direct formarea noului guvern de la Budapesta.

Cum funcționează sistemul electoral

Parlamentul ungar are 199 de locuri, iar deputații sunt aleși printr-un sistem mixt.

Majoritatea mandatelor, 106, sunt atribuite în circumscripții uninominale, unde câștigă candidatul cu cele mai multe voturi. Restul de 93 de mandate sunt distribuite proporțional pe baza listelor naționale ale partidelor politice.

Acest sistem combină votul direct pentru candidați cu reprezentarea proporțională a partidelor, ceea ce face ca rezultatul final să depindă atât de performanța locală a candidaților, cât și de scorul general al formațiunilor politice.

Cel mai dificil test pentru Viktor Orbán

Alegerile din 2026 sunt privite drept un moment crucial pentru premierul Viktor Orbán, aflat la conducerea țării din 2010. Liderul partidului Fidesz a câștigat patru mandate consecutive și a dominat scena politică ungară mai bine de un deceniu.

De această dată însă, situația politică este diferită. Mai multe sondaje indică o competiție mult mai strânsă decât în anii precedenți, iar opoziția încearcă să capitalizeze nemulțumirile legate de situația economică și de relațiile tensionate dintre Budapesta și instituțiile europene.

Premierul Orbán a prezentat alegerile drept un moment decisiv pentru viitorul țării, susținând că rezultatul votului va influența direcția politică și geopolitică a Ungariei în următorii ani.

Alegeri urmărite atent în Europa

Rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria este urmărit cu atenție în Europa, deoarece politica guvernului condus de Viktor Orbán a generat numeroase dispute cu instituțiile de la Bruxelles.

De-a lungul ultimilor ani, Budapesta a avut conflicte cu Uniunea Europeană pe teme precum statul de drept, migrația sau politica externă. Tocmai de aceea, scrutinul din 2026 este văzut de analiști drept un moment care ar putea redefini poziția Ungariei în cadrul Uniunii Europene.

Pentru alegătorii ungari, votul din 12 aprilie va decide nu doar cine va conduce guvernul, ci și direcția politică a țării pentru următorii ani.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰