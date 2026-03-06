Ucraina acuză Ungaria că le-a furat 2 blindate cu peste 70 milioane de euro, 9 kg de aur și a luat 7 ostatici

Acuzații grave aduse de ministrul ucrainean de Externe la adresa Ungariei. Acesta susține că Budapesta a luat ostatici şapte angajaţi ai băncii ucrainene de stat Oschadbank, numind acte de "terorism şi şantaj". De cealaltă parte, instituția bancară spune că au fost reţinute două vehicule cu 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro şi 9 kg de aur, care se deplasau între Austria şi Ucraina.

"Astăzi, la Budapesta, autorităţile ungare au luat ostatici şapte cetăţeni ucraineni. Motivele rămân necunoscute, la fel ca şi starea lor actuală de sănătate", a scris Andrii Sîbiha pe platforma X.

Persoanele reţinute sunt "angajaţi ai băncii de stat Oschadbank, care operau două vehicule bancare aflate în tranzit între Austria şi Ucraina şi transportau numerar", a adăugat ministrul, cerând "eliberarea lor imediată".

"Este vorba despre terorism şi şantaj de stat comise de Ungaria", a denunţat ministrul, afirmând că a trimis deja o notă oficială pentru a cere "eliberarea imediată" a conaţionalilor săi.

"40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro şi 9 kg de aur"

De cealaltă parte, banca de stat Oschadbank a declarat într-un comunicat că două dintre vehiculele sale transportau joi 40 de milioane de dolari americani, 35 de milioane de euro şi 9 kilograme de aur de la Raiffeisen Bank din Austria, "în conformitate cu regulile internaţionale de transport şi cu procedurile vamale europene în vigoare".

Cele două vehicule de transport valori "se află în prezent în centrul Budapestei", a declarat banca ucraineană, însă locul în care se află angajaţii rămâne necunoscut. Guvernul ungar nu a răspuns solicitărilor AFP de a comenta situaţia.

Ungaria este unul dintre puţinele state din NATO şi Uniunea Europeană care şi-au consolidat relaţiile cu Moscova după ofensiva la scară largă lansată de Rusia în 2022 în Ucraina. Budapesta blochează în special adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei şi acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev, până când nu va obţine reluarea livrărilor printr-un oleoduct care traversează Ucraina.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

